الدراما السورية تفقد إحدى قاماتها الكبيرة.. ثناء دبسي وداعاً

المصدر: إعداد: أحمد قوجة

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفيت الفنانة السورية ثناء دبسي، مساء أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 83 عاماً بعد صراع مع المرض. ونعت نقابة الفنانين السوريين الممثلة القديرة عبر منشور في صفحتها الرسمية على الفيسبوك.

والفنانة الراحلة هي زوجة الفنان القدير سليم صبري، ووالدة الفنانة يارا صبري، وصهرها الفنان ماهر صليبي، وهي من مواليد مدينة حلب 1941.

بدأت الفنانة الراحلة مسيرتها الفنية التي امتدت قرابة 65 عاماً، من مسارح مدينة حلب، في منتصف خمسينيات القرن الماضي، وبعد انتقالها إلى العاصمة دمشق، كانت من الفنانين المؤسسين لانطلاقة المسرح القومي في سوريا مطلع الستينيات، ولعبت العديد من البطولات المسرحية على مدى سنواتٍ طويلة.

قدمت الراحلة خلال مسيرتها الفنية الكثير من الأدوار التلفزيونية، حققت من خلالها حضوراً مميزاً في الدراما السورية، ويحتفظ المشاهد العربي في ذاكرته، أدواراً لا تنسى للراحلة، خصوصاً دور الأم الحنونة التي أدتها ببراعة كبيرة.

وتركت دبسي بصمتها الخاصة في مسلسلات شهيرة مثل: "قوس قزح" و"غزلان في غابة الذئاب"، "زمن العار"، و"وراء الشمس". ولها حضور بارز في مسلسلات أخرى مثل حارة القصر وهارون الرشيد وشجرة الدر والحكاية الثانية من سيرة بني هلال والأميرة الخضراء والذئاب وأبو كامل وقلوب خضراء وباب الحديد وسيرة آل الجلالي والفصول الأربعة ورسائل الحب والحرب وترجمان الأشواق.

كما شاركت دبسي في ثلاثة أفلام أنتجتها المؤسسة العامة للسينما وهي: المخدوعون واللجاة وشوية وقت.

ونالت الراحلة الكبيرة العديد من الجوائز والتكريمات، ومنها تكريمها بمهرجان دمشق المسرحي 2004، كما كانت إحدى الفنانات المكرمات ضمن احتفالية الثقافة السورية عام 2020.

ونعى الفنانة القديرة كبار الفنانين السوريين، وعبروا عن حزنهم العميق وخسارة الدراما السورية لهذه القامة الفنية الكبيرة.