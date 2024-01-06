ستينغ وماجدة الرومي ينضمان إلى أساطير «ليالي السعديات»  

المصدر: أبوظبي – البيان

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انضم المغني البريطاني ستينغ وأيقونة الطرب اللبنانية ماجدة الرومي إلى كوكبة من أساطير الموسيقى يحيون حفلات «ليالي السعديات»، سلسلة الأمسيات الموسيقية الحية التي تُقام على مدار 3 أشهر فوق مسرح مفتوح بجزيرة السعديات في أبوظبي.

ويتألق ستينغ، المغني ومؤلف الأغاني المشهور بأدائه المذهل وشخصيته الجذابة على المسرح والذي تصدرت أعماله قوائم المبيعات العالمية، يوم 3 فبراير 2024 أمام جمهوره الكبير في أبوظبي بمختارات من أنجح أعماله ومن بينها «إنجلش مان إن نيويورك» و«ديزيرت روز».

وتشدو أسطورة الغناء العربي ماجدة الرومي، صاحبة الموهبة الاستثنائية والصوت العذب القوي والأداء الراقي والحائزة العديد من الجوائز، بأجمل أغنياتها يوم 10 فبراير 2024 في أمسية لا تنسى في العاصمة.

ويحظى جمهور «ليالي السعديات» أيضاً بفرصة الاستمتاع بخيارات متنوعة من أشهى المأكولات والمشروبات، بما في ذلك ألذ الأطباق العصرية من «أبتيتود كافيه» و«هوم بيكري»، والمشروبات من «30 نورث» و«وتو ذا مون أند باك»، إلى جانب النكهات الاستثنائية من «مطعم ليالي السعديات» والكوكتيلات الرائعة من «آيريس».