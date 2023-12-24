معرض في باريس يحتفي بالراحل جوني هاليداي

المصدر: باريس - أ ف ب

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تهافت محبو المغني الفرنسي الراحل جوني هاليداي، واضعين أوشحة تحمل اسمه أو مرتدين سترات جلدية على طريقته، على زيارة «معرض جوني هاليداي» الذي افتتح أول من أمس في باريس.

ويمتد المعرض المخصص لنجم الروك الفرنسي على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع في باريس، بعدما أقيم قبل عام في بروكسل.

واعتبرت دانييل رويز (71 عاماً)، رئيسة رابطة محبي المغني الذي توفي في 5 ديسمبر 2017، أن هاليداي يمثل بالنسبة إليها «50 عاماً» من حياتها حضرت خلالها «350 حفلةً له».

أما ميراي سيرنياك التي حضرت خصيصاً من مرسيليا فقالت «لقد اشتريت تذكرتي قبل خمسة أشهر، ما إن علمت بأن المعرض سيقام في باريس، واعتزم العودة في يناير وأبريل». ويستمر المعرض المقام على شكل غيتار وتنتجه أرملة النجم الراحل ليتيسيا هاليداي وشركة «تيمبورا» البلجيكية المتخصصة إلى 19 يونيو المقبل.