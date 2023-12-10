بتر قدم مخرج مصري شهير تم بعد تعرضه لغيبوبة سكر

المصدر: البيان

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سيطرت حالة من الحزن الشديد على الوسط الفني والجمهور في مصر بعد انتشار خبر بتر قدم المخرج والفنان أحمد البدري إثر تدهور حالته الصحية بسبب مرض السكر ودخوله في غيبوبة.

ويتواجد المخرج الكبير حاليا في معهد ناصر، بعد تعرضه لبتر في قدمه جراء غيبوبة سكر، وكانت الحالة الصحية للمخرج الكبير تدهورت خلال اليومين الماضيين، ليُنقل فورًا إلى معهد ناصر بالقاهرة، بعدما أصيب بجرح كبير في القدم، بجانب إصابته بالسكر، وحصوله على جرعات الأنسولين.

وكشف الفنان شريف إدريس أن البدري، خضع لعملية بتر في قدمه، وذلك بعد خضوعه للعديد من الفحوصات الطبية، مضيفا أن الجرح كان شديدا، مع مرض السكر، تسبب في حدوث مضاعفات، والأطباء نصحوا بعملية بتر القدم فورًا.

وكان آخر ظهور للمخرج أحمد البدري في شهر سبتمبر الماضي أثناء تقديمه واجب العزاء في الفنان الراحل أشرف مصيلحي، ليظهر البدري وإحدى قدميه في الجبس ويمشي بصحبة مساعده.

وبدأت أزمة البدري، منذ شهرين، عندما أصيب بجرح في قدمه لأنه مريض سكر تدهورت حالة الجرح لتصل إلى الغرغرينة، وتطلبت التدخل الجراحي السريع لبتر قدمه.

وكان آخر أعمال المخرج أحمد البدري فيلم "الشنطة" من بطولة بيومي فؤاد وشريف دسوقي وشيرين، تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج أحمد البدري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول شنطة يمتلكها بيومي فؤاد، ويقع في العديد من المتاعب والمشاكل بسببها، ويقدم مطرب المهرجانات عمر كمال الأغنية الرئيسية للفيلم، وهي من كلمات وألحان أشرف عبد المنعم.