أحمد فهمي يكشف سبب انفصاله عن زوجته هنا الزاهد

المصدر: البيان

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كشف الفنان المصري أحمد فهمي عن سبب انفصاله عن زوجته الفنانة هنا الزاهد، في أول ظهور إعلامي له بعد إعلان الطلاق قبل أيام من الآن.

وقال فهمي خلال لقائه مع الإعلامي المصري أنس بوخش، "إن كل الأشخاص الناجحين في حياتهم العملية ليسوا بالضرورة ناجحين في علاقتهم الزوجية".

وأوضح فهمي: «عندي مصايب كتير وعندي مشاكل في شخصيتي، لكن كله بيحب يطلع في التلفزيون يقول أحلى ما عنده.. يعني لو سألت حد في الشارع هيقولك إنت ناجح ولكن أنا أقدر أقول إنك ناجح في شغلك، وده اللي أنا شايفه بس معرفش إنت في حياتك عامل إيه». بحسب موقع "المصري اليوم".

وبسؤاله حول من هو المتسبب في الانفصال؟ رد «فهمي» قائلا: «أكيد هيكون العيب فيا.. وكلمة متخربش البيت بشوف أنها كلمة جاهلة جداً».

وكانت الفنانة المصرية هنا الزاهد قد أعلنت انفصالها عن زوجها النجم أحمد فهمى رسميًا بعد 4 سنوات زواج، وكتبت على حسابها في منصة إنستجرام:«الحمد لله تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد 4 سنوات زواج وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير».

وتزوج أحمد فهمي وهنا الزاهد عام 2019 بعد قصة حب قصيرة، وتعاونا فنيًا في أعمال عديدة، منها «الواد سيد الشحات» الذي عرض في شهر رمضان 2019، ومسرحية «جوازة معفرته»، وفيلم «مستر إكس» الذي عرض مؤخرًا في دور السينما.