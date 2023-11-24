القضاء المصري يحكم بحبس الفنان محمد رمضان سنة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حكم القضاء المصري، أمس، بحبس الفنان محمد رمضان سنة، بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد أحد البنوك المصرية.

وأصدرت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المنعقدة جنوبي الجيزة حكمها على رمضان بسبب الواقعة التي ترجع إلى ما قبل أكثر من عامين، حسبما أفاد موقع «المصري اليوم» الإخباري.

وكان النجم الشهير قد فاجأ، حينها، متابعيه عبر حسابه الشخصي على «إنستغرام»، بأنه تم التحفظ على أمواله، قائلاً في مقطع فيديو إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من أحد البنوك يخبره بذلك.

وأوضح «نمبر ون»، كما يحب أن يتسمى، أن الدولة المصرية تحفظت على أمواله لدى البنك، من دون أن يذكر السبب وراء ما جرى ومدى صحته.

من جانبه، تجنَّب محمد رمضان التعليق على الحكم القضائي الصادر غيابياً ضده، مشيراً إلى أنه مستمر في التحضير لمسلسله المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.