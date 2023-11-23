«مدام توسو دبي» يحتضن أيقونة هوليوود «ذا روك»

المصدر: دبي - البيان

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سيحظى عشاق النجم العالمي دوين جونسون «ذا روك» بثلاثة تماثيل جديدة مذهلة له في متحف مدام توسو، تُجسد مواهبه المتنوعة في ثلاث مدن مختلفة من أشهر المعالم السياحية في العالم.

ويشارك المُقيمون والسياح في دبي وبرلين وأمستردام، باستقبال نجم هوليوود لمجموعة تماثيل الشمع الساحرة في متحف مدام توسو بشكلٍ دائم 21 من نوفمبر.

وتلتحق هذه التماثيل الجديدة بتسعة معارض أخرى لمدام توسو، حيث تتألق تماثيل جونسون في مدن العالم من لندن إلى نيويورك، ومن لاس فيغاس إلى هوليوود وأورلاندو، وتجوب المعارض الآسيوية.

تم تصميم هذه التماثيل الثلاثة الجديدة بأنامل الفنانين الموهوبين في المعارض، واستناداً إلى مئات القياسات الدقيقة، والصور المرجعية التي التقطت خلال جلساته.

تتألق هذه التماثيل الثلاثة بأناقة وجمال على السجادة الحمراء، بملابس مختلفة، مستوحاة من أفضل إطلالات دوين في العروض الأولى لأفلامه.

فيلفت تمثال برلين الأنظار بإطلالة رائعة ببدلة حرير زاهية مليئة بالورود، مشابهة لتلك التي ظهر بها جونسون في العرض الأول للفيلم العالمي الشهير، جومانجي: ذا نكست ليفل، ويزدان تمثال أمستردام نفسه بسترة بلون زهري فاتح، مستوحاة من إطلالته الأنيقة في العرض الافتتاحي ببريطانيا للفيلم الخيالي الذي يجمع بين الكوميديا والمغامرة.

وأخيراً، يتألق تمثال دبي ببدلة زرقاء فاتحة مستوحاة من البدلة التي ظهر بها جونسون في العرض الأول لفيلم «سكاي سكرابر» في نيويورك، الذي أنتجه وقام ببطولته بنفسه.