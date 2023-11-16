رسمياً.. انفصال الفنانين أحمد فهمي وهنا الزاهد

المصدر: البيان

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أعلنت الفنانة المصرية هنا الزاهد انفصالها رسمياً عن زوجها الفنان أحمد فهمي، وذلك بعد أربع سنوات من الزواج.

وقالت هنا، أمس، عبر حسابها الشخصي في «إنستغرام»: «الحمد لله، تم الانفصال بيني وبين أحمد، بعد أربع سنوات زواج، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير».

كان الثنائي الفني قد أعلنا زواجهما عام 2019، بعد اشتراكهما معاً في أعمال فنية، أهمها: «الواد سيد الشحات»، و«جوازة معفرتة».

ويُعَدُّ فيلم «مستر إكس» آخر عمل فني جمعهما، إلى جانب النجوم: بيومي فؤاد، ومحمد أسامة، ومحمد أنور، ورحاب الجمل، والفيلم من إخراج أحمد عبد الوهاب.

الجدير بالذكر أن الأشهر الماضية شهدت انتشار شائعة انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد أكثر من مرة، الأمر الذي دعا فهمي إلى المسارعة بالنفي.

وأكد فهمي، في تصريحات سابقة لبرنامج «إي تي بالعربي»، أنه اعتاد الشائعات، مشيراً إلى أنه يشعر بالقلق حال مرور يوم دون شائعة.

وأضاف: «دي شغلتي ودي ضريبتها، وبيطلع كلام صح وأحياناً غلط، لما بيكون فيه معلومة صح بأكدها، ولو غلط بنفيها».

وكان آخر أعماله التي تألق فيها درامياً مسلسل «سفاح الجيزة» المستوحى من أحداث حقيقية هزت الرأي العام في مصر سنة 2020، عندما اكتُشفت عدة جرائم مُروَّعة وراء القاتل قذافي فراج عبد العاطي الذي أنهى حياة 4 أشخاص من المقرَّبين إليه.