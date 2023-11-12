وفاة الفنان المصري عثمان محمد علي بعد صراع مع المرض

المصدر: البيان

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توفي، اليوم، الفنان المصري عثمان محمد علي، عن عمر يناهز الـ88 عاماً، بعد تعرُّضه لجلطة في المخ أُدخل على أثرها العناية المركَّزة.

وأعلن نبأ الوفاة الفنان إيهاب فهمي، عضو نقابة المهن التمثيلية في مصر، في تصريحات لموقع «المصري اليوم» الإخباري، مشيراً إلى أنه جارٍ التواصل مع ابنته الفنانة سلوى عثمان لتحديد موعد الجنازة.

يُذكر أن عثمان محمد علي من مواليد محافظة الإسكندرية، واشتهر بأدوار التمثيل الثانوية، وأسهم في اكتشاف بعض المواهب الفنية مثل الفنانة الراحلة مديحة كامل.

وقدَّم العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية، من أهمها: «حب وإلهام»، «مهاجر إلى الصمت»، «عائلة الحاج متولي»، «الإمام الشافعي».