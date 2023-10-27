سرقة مليوني جنيه من الموسيقار حلمي بكر على يد مدير أعماله

المصدر: البيان

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كشف الموسيقار المصري حلمي بكر أنه تعرَّض لعملية سرقة على يد مدير أعماله.

وأوضح بكر، في تصريحات لموقع «المصري اليوم» الإخباري، أن الجريمة تمت بمعاونة موظفي البنك الذي يتعامل معه، مشيراً إلى أن المبلغ المسروق من حسابه وصل إلى 100 ألف دولار (نحو مليوني جنيه).

وأكد أن المتهمين حوَّلوا المبلغ إلى حساب مدير أعماله، مستغلين فرصة فترة مرضه.

وقال إن المتهم زوَّر، في شهر مارس الماضي، توقيعه لإتمام الجريمة بصورة تبدو قانونية، لافتاً إلى أنه لم يمنح مدير أعماله توكيلاً بالإدارة أو توكيلاً عاماً.

وأضاف أنه أبلغ قسم الشرطة فور علمه بعملية السرقة من خلال حسابه البنكي، معرباً عن حزنه الشديد، إذ كان مدير أعماله مقرَّباً لديه جداً، وكان يعامله معاملة الأخ لأخيه.

يُذكر أن الموسيقار حلمي بكر أبدع نحو 1500 لحن لكبار المطربين العرب، مثل ليلى مراد ووردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح، وقدَّم نحو 48 مسرحية غنائية، أشهرها: «سيدتي الجميلة»، و«حواديت»، و«موسيقى في الحي الشرقي»، واكتشف العديد من المواهب الصوتية، وقدَّم الكثير من الأغاني الناجحة، من أشهرها «الحلم العربي».