«لا أعرف محمد صلاح».. الفنانة لبلبة تكشف حقيقة الفيديو المسيء

المصدر: ​البيان

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كشفت الفنانة المصرية لبلبة حقيقة مقطع فيديو لها منتشر على منصات التواصل تسيء فيه إلى اللاعب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

وأوضحت لبلبة كواليس ذلك الفيديو الذي جرى تداوله بصورة واسعة تحت عنوان «شوف لبلبة قالت إيه عن موقف محمد صلاح من فلسطين».

وقالت، في بيان نشره موقع «الدستور» الإخباري: «عندما وجهت لي نقابة المهن التمثيلية الدعوة لحضور الوقفة التضامنية مع أهالي فلسطين وغزة، ذهبت إلى مكان الاجتماع، وعندما وصلت تجمع من حولي الصحافة ووسائل الإعلام يسألونني عما يحدث في غزة، والحقيقة قلت كلاماً من القلب، لأني موجوعة مما نسمعه ونشاهده يومياً مما يتعرض له الشعب الفلسطيني، فهم إخواننا، وما يتعرض له الأطفال الأبرياء».

وأضافت: «بعدما أنهيت حديثي، وجدت شخصاً ما يسألني عن رأيي فيما قاله محمد صلاح، ورددت عليهم بأنني لم أسمع ما قاله؛ لأنني لست من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بعدها بيومين فوجئت بتغيير كلامي في المونتاج وأنني قلت: إنني لا أعرف من هو محمد صلاح، وهو ما لا يمكن أن أقوله نهائياً».

وأكدت النجمة الشهيرة أنها تحترم الجميع، مضيفةً: «محمد صلاح ليس فقط فخر العرب، بل هو فخر العالم أجمع، وجمعينا نحبه، ولا يمكن أن أغلط في أي شخص».