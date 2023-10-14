بعد مرور 22 سنة.. أخت سعاد حسني تكشف سبب وفاتها

المصدر: البيان

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كشفت جيهان عبد المنعم، أخت الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني، سبب وفاتها، بعد مرور 22 سنة.

وأوضحت جيهان، خلال لقائها أمس في برنامج «معكم منى الشاذلي» على قناة «أون»، أن أختها توفيت مقتولة، نافيةً ما يتردد عن إقدامها على الانتحار.

وقالت: «أُغلقت التحقيقات في القضية، لكن الأسرة متأكدة أنها قُتلت، ونعرف من قتلها».

وذكرت أن النجمة الراحلة كانت شخصية مفعمة بالحياة والبهجة سواء على الشاشة أو في الواقع.

وأضافت: «كانت تشعر بأنها حرة»، مشيرةً إلى أن كل شيء كان جميلاً بشخصية سعاد حسني.

ولفتت إلى أن عدد أشقاء سعاد حسني اثنان، بينما غير الأشقاء 14، أي أن مجموع عدد إخوة السندريلا 16 أخاً وأخت.

وتابعت: «كانت دائماً معنا في كل مناسباتنا، وكلما احتجنا إليها وجدناها، في عزائم رمضان وأعياد الميلاد، وحتى أثناء مرضها كانت تتحامل على الألم لإسعاد من حولها».

وأكدت أن أختها تزوجت المطرب الراحل عبد الحليم حافظ، مضيفةً: ««سعاد لم تعش قصة حب معه فقط، بل تزوجا لمدة 6 سنوات ونصف، وكانا يتبادلان الزيارات، وكان العندليب يعاملني أنا وإخوتي كأبنائه».

يُذكر أن سعاد حسني من مواليد عام 1943، وهي فنانة متعددة المواهب، إذ احترفت التمثيل، وأجادت الغناء، كما تميزت بقدرتها على تأدية الاستعراض في العديد من أعمالها، ولُقبت بـ«سندريلا الشاشة العربية»، وتوفيت في ظروف غامضة سنة 2001.