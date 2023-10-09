نقابة المهن التمثيلية في مصر تحيل فنانين إلى مجلس التأديب

المصدر: البيان

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أحالت نقابة المهن التمثيلية في مصر فنانَين إلى مجلس التأديب.

وأصدرت النقابة، برئاسة الفنان أشرف زكي، قراراً بشأن واقعة صفع الفنانة لقاء سويدان للفنان ميدو عادل في كواليس مسرحية «سيد درويش»، وذلك حسبما أفاد موقع «المصري اليوم».

وأوضحت، اليوم، في بيان، أنه «قرر المجلس اعتماد قرار لجنة التحقيق بإحالة كل من لقاء يحيي مصطفى سويدان، ومحمد عادل عبد المنعم حسن، إلى مجلس التأديب لما هو منسوب إليهما».

وجاء التنبيه مشدداً على العضوة لقاء يحيي مصطفى سويدان، والعضو محمد عادل عبد المنعم حسن، بعدم الإدلاء بأي معلومات أو آراء خاصة بالمشكلة لأي من وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات وخلافه، إلى حين انتهاء مجلس التأديب.

وينص قانون النقابة على أنه لا يجوز للعضو اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعماله الفنية إلا بعد مرور شهر من تاريخ إبلاغ شكواه إلى مجلس النقابة.

كانت الإعلامية بسمة وهبة قد علقَّت على صفع الفنانة لقاء سويدان الفنان ميدو عادل على وجهه في آخر ليالي عرض مسرحية «سيد درويش»، قائلة: «موضوع مقزز، ومضطرة للحديث عنه، وفي برنامجنا لا ننحاز إلا للحق، والمخطئ سيحاسب».

وأضافت، خلال برنامجها «90 دقيقة» على قناة «المحور»: «جديدة علينا كشعب مصري أن تصفع سيدة رجلا على وجهه، خاصة وسط الجموع على المسرح، وننحاز إلى حق الجمهور المصري».

وتابعت: «أين حق المسرح مما حدث؟! أين احترام الجمهور المصري؟! أين حق الوسط الفني؟! ما حدث إساءة لجمهور المسرح ولكل العاملين به، لذلك نحن نسأل عن حق المسرح»، مؤكدةً أن هذه الواقعة ستظل وصمة لن تمحى من تاريخ المسرح.