آخر كلمات كتبها الفنان محمد بطاوي نجم مسرح مصر قبل وفاته

المصدر: البيان

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توفي اليوم الفنان محمد البطاوي أحد نجوم مسرح مصر إثر أزمة قلبية مفاجئة، وهو في ريعان شبابه.

وكانت آخر كلمات كتبها في منشور عبر حسابه الرسمي بـ«فيسبوك»، عبارة عن دعاء لأهله أن يُلهمهم الله الصبر دائمًا، ولا يُفجعهم في عافيتهم أو في أخلاقهم، وأن يحفظهم من كل شر، وذلك قبل رحيله بما يقرب من أسبوعين.

وكتب محمد عبر حسابه: «اللهم لا تفجعني في ذريتي ولا في أخلاقهم ولا في عافيتهم.. ولا في دينهم ولا في خِلقتهم.. واحفظهم اللهم من شر النفوس وهموم الدنيا وسوء الصحبة، وأجعل لهم من نصيب الدنيا أوفره وارفع قدرهم كما رفعت السموات السبع من غير عمد وقر عيني بهم فهم من أجمل نعمك علي».



وأقيمت صلاة الجنازة على الفنان محمد بطاوي بعد ظهر اليوم السبت بأحد مساجد الفيوم، ومن المقرر وتم دفن الجثمان بمقابر العائلة بالفيوم.

ونعى الفنان القدير أشرف عبد الباقي الراحل: مع السلامة يابطاوي، ربنا يرحمك ويغفرلك يارب، ممثل جميل ومحترم ظهر معايا في اكتر من حاجة كل الناس بتحبه، ربنا يصبر اهله وزوجته وبنته يارب.

كما نعاه الفنان حمدي الميرغني الراحل قائلا: كنت طيب جدًا وكل الناس بتحبك.