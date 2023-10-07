وفاة الفنان المصري محمد بطاوي إثر أزمة قلبية مفاجئة

المصدر: البيان

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توفي الفنان المصري محمد بطاوي، أحد نجوم مسرح مصر، اليوم السبت، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

ونعى الفنان المصري الشاب محمد البيه، صديقه الراحل محمد بطاوي، عبر «فيسبوك»، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، الفنان محمد بطاوي، وآدي كمان حلم وما تحققش».

وستقام صلاة الجنازة على الفنان محمد بطاوي بعد ظهر اليوم السبت بأحد مساجد الفيوم، ومن المقرر أن يتم دفن الجثمان بمقابر العائلة بالفيوم.

شارك الفنان الراحل في عدد من الأعمال الفنية، منها مسلسل «راجل وست ستات»، ومسلسل «سك على إخواتك» و«خلصانة بشياكة» و«100 وش»، وقدم مسرحية «اللوكاندة».