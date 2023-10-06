فتحت خزائن أسرارها.. ما الذي أجبر غادة عبد الرازق على الزواج في الـ 17 من عمرها ؟

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن عديد من أسرار حياتها الأسرية والعملية، فضلًا عن علاقتها بابنتها وأحفادها وكيف تزوجت في سن الـ 17 من عمرها.

ففي ظهور لافت خطف أنظار المتابعين للفنانة غادة عبدالرازق، رفقة ابنتها الوحيدة وحفيداتها، عبر شاشة «ON»، في ضيافة الإعلامية منى الشاذلي فتحت خزائن أسرارها، وكشفت عن رحلتها مع العلاج النفسي، وقصة حلم أجبرها على الزواج في سن مبكر، وعلاقتها الخاصة بوالدتها، خاصة عقب وفاة والدها، وهي في عُمر 12 عاما، ليتركها مع والدتها وشقيقتها الكبرى «يسرية».

وعن سبب زواجها المُبكر، في سن 17 عاما، أوضحت أن حلمها وحلم الزواج، كان هدفة التحرر من المنزل، والخروج عن قواعده: «كان نفسي أخرج وأشوف الدنيا، بابا كان قافل علينا وماما كمان، وكنت عاوزة أخرج». وفق القاهرة 24.

وكان أكثر ما يؤرق غادة محاولة محاكاة شقيقتها الكبرى: «كنت بشوف يسرية أختي مخطوبة وبتخرج وتتفسح وأنا لا، لما مرة اتعزمنا في عيد ميلاد زوجي الأول، شافني واتمسك بي وأنا 17 سنة وأنا كمان اتمسكت به، لأني عاوزة أخرج وأسافر».

كما تحدثت غادة عبدالرازق، عن معاناتها مع المرض النفسي، قائلة: «بقالي 30 سنة باخد علاج نفسي، وده مش عيب، المشكلة إن فيه حاجات مهما حصلت مقدرش أقولها لأقرب الناس لي، ودي فايدة الدكتور النفسي».

رحلة علاج مع الأطباء النفسيين سردتها غادة، خلال اللقاء، متحدثة عن موقف غريب تعرضت لها: «من فترة رحت لطبيب نفسي شهير جدًا، عشان كان عندي مشكلة، أول ما دخلت العيادة لقيت الدكتور قاعد بيلف بالكرسي طول ما هو بيسألني وأنا أجاوبه، وفي الآخر قلت له: إيه رأيك يا دكتور».

وواصلت: «لقيته كتب لي روشتة أدوية كتير، وقالي خدى الأدوية دي لمدة أسبوعين وبعدين تعالي.. وأنا خارجة من عنده لقيته قاعد بردو بيلف بالكرسي، ده عصبني جدا»، مضيفة أنها تناولت الأدوية لمدة شهر، لكنها انتكست بعدها، وقررت ألا تذهب له مجددا.