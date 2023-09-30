سميحة أيوب تسجل اعتراضاً على مسيرتها الفنية في كتاب مدرسي

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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سجلت الفنانة المصرية سميحة أيوب اعتراضاً على مسيرتها الفنية التي قررت وزارة التربية والتعليم المصرية إدراجها في منهج الصف السادس الابتدائي تحت عنوان «شخصيات مصرية مؤثرة».

وكشفت «سيدة المسرح العربي» عن وجود خطأ في مسيرتها الفنية المقررة، موضحةً أنها لم تدرس في معهد الفنون السينمائية.

وقالت، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء أمس، إنها لم تدرس في معهد الفنون السينمائية كما أشير في السيرة المنشورة بمنهج الصف السادس الابتدائي، مشيرةً إلى أنها تخرجت في معهد الفنون المسرحية.

وأضافت أنها تشعر بترحاب كبير من الناس بشأن تدريس مسيرتها الفنية بالصف السادس الابتدائي، معلِّقةً على الجدل المثار حول ذلك الأمر.

وأكدت أن تدريس مسيرتها الفنية يشير إلى تغيير في الأفكار والقوالب، منوهةً بأنه على التلاميذ، إضافة إلى معرفتهم بالمناهج التعليمية، أن يعرفوا العلماء والفنانين والكُتاب والعالم من حولهم.

يُذكر أن سميحة أيوب من مواليد 1932، وهي صاحبة أطول مسيرة فنية في تاريخ السينما العربية، إلى جانب الفنانة الكبيرة أمينة رزق، وكانت بدايتها الفنية في فيلم «المتشردة» عام 1947، وتجاوزت سنوات عملها السينمائي والتلفزيوني 75 عاماً.