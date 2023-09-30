وفاة نجل الفنان الراحل سامي العدل بمرض والده

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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توفي، اليوم، نجل الفنان الراحل سامي العدل، بعد معاناته أعراضاً مرضية تشبه الحالة الصحية التي أصيب بها والده قبل وفاته منذ ثماني سنوات.

وأعلنت رشا سامي العدل نبأ وفاة شقيقها أحمد، قائلةً عبر حسابها الشخصي في «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل».

وأضافت: «برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه، وأدخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب، واجعل قبره روضة من رياض الجنة».

كما نعى خالد سامي العدل شقيقه، قائلاً عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»: «توفي إلى رحمة الله تعالى أخي أحمد سامي العدل، نسألكم الدعاء له».

من جهته، كشف السيناريست مدحت العدل عن سبب وفاة ابن أخيه في ريعان شبابه، موضحاً أنه توفي بصورة مفاجئة بعد معاناته أزمة قلبية.

وبيَّن مدحت أن الأزمة حدثت نتيجة إصابته بجلطة مفاجئة في الشريان الأورطي لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة.

الجدير بالذكر أن النجم الراحل سامي العدل كان قد توفي بالمرض نفسه، إذ عانى قبل وفاته ضعفاً بعضلة القلب، ما أدى إلى توقفه بصورة مفاجئة في العاشر من شهر يوليو عام 2015 عن عمر ناهز 68 عاماً.