الموت يغيب الفنان المصري محمد فريد نجم مسلسل "ليالي الحلمية" بعد معاناة مع المرض

المصدر: البيان

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توفي الفنان المصري محمد فريد، اليوم، بعد معاناة مع المرض، عن عمر ناهز 83 عاماً، تاركاً خلفه أكثر من 240 عملاً فنياً في مشواره الفني.

وكانت كشفت ناهد محمد فريد ابنة الفنان محمد فريد تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة صحية ودخوله إلى المستشفى، قائلة إنه عانى من مشاكل صحية بسبب سوء التغذية وضعف الأوردة، وعند إجراء عدد من الفحوصات في المستشفى اضطر الطبيب لحجزه في غرفة العناية المركزة.



وتابعت وفق "اليوم السابع" أنه بعد يومين قضاها في المستشفى وجد الأطباء انخفاضا مرة أخرى في ضغط الدم ونسبة الهيموجلوبين في الدم، مما استدعى إلى نقل دم إليه، مشيرة: "خلص الكيس الأول من الدم ولكن القدر لم يمهله الوقت للشفاء.

درس محمد فريد في المعهد العالي للفنون المسرحية وأنهى دراسته بعد حصوله علي بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1962، ليبدأ بعدها في العمل ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

يعد محمد فريد أحد أبرز نجوم الصف الثاني من جيل الثمانينات في الدراما المصرية، حيث شارك في 246 عملاً فنياً ما بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية، كان آخرها مسلسل "بركة، الذي عرض على شاشات الفضائيات قبل ثلاث سنوات، وجسد خلاله شخصية الحاج صالح.

من أشهر أعمال محمد فريد مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، وفيلم "حب في الزنزانة" مع عادل إمام، و"الشيطانة التي أحبتني" ومسلسل "غريب في المدينة" و"الشهد والدموع" و"محمود المصري" و"أستاذ ورئيس قسم" وفيلم "البحث عن فضيحة" وفيلم "احكي يا شهرزاد" و"الديلر" ومسرحية "راقصة قطاع عام" وغيرها من الأعمال الفنية.