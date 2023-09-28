وفاة نجم "هاري بوتر" مايكل غامبون عن 82 عاماً

المصدر: البيان

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توفي الممثل مايكل غامبون عن عمر يناهز 82 عاماً، بعد "نوبة التهاب رئوي"، حسبما جاء في بيان صدر نيابة عن زوجته ليدي غامبون وابنه فيرغوس غامبون، الخميس، حسبما ذكرت PA Media البريطانية.

وذكر البيان الذي نشرته ممثلته الإعلامية كلير دوبس، وفقا لـPA: "نعلن ببالغ الحزن عن خسارة السير مايكل غامبون" وفق سي ان ان.

وأردف البيان: "تُوفي الزوج والأب الحبيب، مايكل، بسلام في المستشفى بوجود زوجته آن وابنه فيرغوس إلى جانب سريره، بعد نوبة التهاب رئوي، بعمر 82 عاما".

وأضاف البيان: " نطلب منكم احترام خصوصيتنا في هذا الوقت المؤلم ونشكركم على رسائل الدعم والحب التي ترسلونها".

واشتهر غامبون بقائمة أعماله الواسعة في التلفزيون والسينما والراديو ولعب دور ألباس دمبلدور في ستة أجزاء من سلسلة أفلام هاري بوتر الثمانية.