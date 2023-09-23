نجلاء بدر تحذر من «وسائل التواصل» في «صوت وصورة»

المصدر: القاهرة - جنى حماد

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أكدت الفنانة نجلاء بدر سعادتها بالمشاركة في عمل درامي جديد تحت عنوان «صوت وصورة»، موضحة أن المسلسل الذي يشارك فيه نخبة من النجوم سيقدم موضوعاً شائكاً يخص قطاعاً كبيراً من المجتمع العربي من خلال قصة إنسانية مؤثرة.وأشارت إلى أن مسلسلها الجديد سيطرح أزمة مواقع التواصل الاجتماعي، ويكشف مدى قدرتها على تضليل الواقع، خاصة في ظل انتشارها الكبير بين كل قطاعات المجتمع، متوقعة تجاوب الجمهور مع العمل ونجاحه.

ومسلسل «صوت وصورة»، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، من بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، محمد كيلان، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب. وقالت نجلاء في تصريحات لها إن العمل يهدف أيضاً إلى تقديم رؤية موضوعية لهذا الموضوع، من خلال توعية الناس بمخاطر مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية التعامل معها بمسؤولية.

وشهدت الفترة الماضية حضوراً فنياً جيداً على مستوى السينما والدراما لنجلاء بدر، حيث شاركت مؤخراً في بطولة فيلم «ساعة إجابة» بالتعاون مع غادة عادل، وسوسن بدر، وشريف سلامة، وانتصار، وآيتن عامر، وإخراج مصطفى أبو سيف.

كما عرض لها في رمضان الماضي مسلسل «سره الباتع» للمخرج خالد يوسف، والمستوحى من رواية الكاتب الراحل يوسف إدريس، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم أحمد فهمي، وريم مصطفى، وأحمد السعدني، وحنان مطاوع، وحسين فهمي.