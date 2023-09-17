وفاة الفنان المصري أشرف مصيلحي

المصدر: البيان

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توفي اليوم الأحد الفنان المصري أشرف مصيلحي، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان .

وكانت المخرجة منال الصيفي، زوجة الفنان أشرف مصيلحى كشفت عن تدهور حالته الصحية بعد دخوله المستشفى مرة أخرى.

وفى شهر يوليو الماضى، قالت الصيفي، إن فريقاً طبياً متخصصاً يرافق أشرف فى المنزل على مدار 24 ساعة.

وأضافت: "الدكاترة بعد العملية أكدوا أن الحالة في تحسن.. والورم المصاب به زوجي من أخطر أنواع السرطانات في العالم.."

وأوضحت الصيفي: «زوجي كان لديه ورم في المخ وتم استئصاله ولم يكن يعرف أن لديه مرضا خبيثا».