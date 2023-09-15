هل أصيب الفنان صلاح السعدني بألزهايمر؟

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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تسبَّبت الفنانة شيرين في إثارة حالة من الجدل حول صحة الفنان الكبير صلاح السعدني.

وكانت شيرين قد استرسلت، خلال لقائها في برنامج «واحد من الناس» الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على شاشة قناة «الحياة»، في الحديث عن صحة الفنان الكبير عادل إمام، مطمئنةً جمهوره ومحبيه بأنه يحيا حياة طبيعية.

لكنَّها أنهت كلامها بخبر صاعق كان من شأنه أن ينقل الأضواء على شخص السعدني بدلاً من «الزعيم» الذي ظل حديث الناس خلال الأيام القليلة الماضية، إذ أكدت إصابته بمرض ألزهايمر.

وقالت شيرين: «عادل إمام يتابع الحركة الفنية وكل شيء»، مشيرةً على أنها تتواصل معه بصورة دائمة، وتتصل به هاتفياً ويردُّ عليها، نافيةً إصابته بألزهايمر كما تردّد.

وأضافت: «فقط الفنان صلاح السعدني ربّنا يشفيه ويعافيه، هو اللي بيعاني من ألزهايمر».

وكشف مصدر مقرَّب من صلاح السعدني، لموقع صحيفة «الدستور»، حقيقة تلك التصريحات المقلقة، نافياً صحتها جملةً وتفصيلاً.

وأكد أن السعدني بصحة جيدة، موضحاً أنه يقيم مع أفراد أسرته، ويعيش حياته بطريقة طبيعية إلى جانب أحفاده وأصدقائه المقرَّبين.

يُذكر أن الفنانة ميمي جمال كانت قد تسببت في قلق هي الأخرى تجاه صحة الفنان الكبير صلاح السعدني، إذ لفتت إلى أنه يحيا في عزلة.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية الشهر الماضي مع قناة «صدى البلد»، إنه لا يتكلم مع أحد، موضحةً أنه «يقعد على الكنبة ويتفرج على التلفزيون وعايش حياته».

ووصفت السعدني بأنه «هو بني آدم جميل»، مستنكرةً فكرة اقتحام حياة الفنانين الخاصة التي رأت أنها ظاهرة اجتماعية تطال الجميع.

الجدير بالذكر أن صلاح السعدني دخل مجال التمثيل مع زميل الدراسة عادل إمام، ومثَّلا معاً في مسرح الكلية، ثم قدَّم العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والمسرحيات، ومن أشهر أدوراه شخصية «العمدة سليمان غانم» في مسلسل «ليالي الحلمية».