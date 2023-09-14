مصاب بالسرطان.. زوجة الفنان أشرف مصيلحي تكشف حالته الصحية

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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كشفت المخرجة منال الصيفي، زوجة الفنان المصري أشرف مصيلحي، تطورات حالته الصحية، وذلك بعدما أعلنت منذ أيام إصابته بالسرطان.

وأوضحت، أمس، عبر حسابها الشخصي في «فيسبوك»، أن حالته الصحية لم تتحسن، مشيرةً إلى أنه ما زال في العناية المركزة.

وقالت: «لكل الأصدقاء الصحفيين اللي بيسألوا عن أشرف، الحالة زي ما هي والحمد لله على كل شيء، وربنا يشفيه ويعافيه».

ونوَّهت باهتمام نقابة المهن التمثيلية وأصدقائه المقرَّبين بحالته، مضيفةً: «النقابة بتسأل طول الوقت، وكل أصدقائه الفنانين بيسألوا، والكل بيعرض خدماته، والله العظيم».

وأعربت عن عميق حزنها ومعاناتها خلال تلك الأزمة الصحية التي ألـمَّت بزوجها، متابعةً: «تعبت، وبجد زعلانه علشانه، وشكراً للجميع».

كانت منال قد ذكرت، خلال مداخلة هاتفية السبت الماضي مع قناة «دي إم سي»، أن هناك فريقاً طبياً متخصصاً يرافق أشرف مصيلحي في المنزل على مدار 24 ساعة.

وقالت: «الدكاترة بعد العملية أكدوا أن الحالة في تحسن»، لافتةً إلى أن الورم المصاب به الفنان الشهير من أخطر أنواع السرطانات في العالم.

وأضافت أن أبناء مصيلحي هم فقط من كانوا على علم بحقيقة حالته المرضية، مناشدةً الجميع التضرع بالدعاء له.

يُذكر أن الممثل أشرف مصيلحي من مواليد عام 1974، تخرج في معهد السينما (قسم إخراج)، وبدأ رحلته الفنية في السينما بمشاركته في فيلم «الأبواب المغلقة» الذي أخرجه عاطف حتاتة عام 2001، ليقدّم بعد ذلك العديد من الأفلام التي نالت شهرة كبيرة، أهمها: «جواز بقرار جمهوري»، و«أول مرة تحب يا قلبي»، و«الرهينة»، و«الجزيرة»، كما اشتهر بدور ضابط الشرطة في فيلم «تيتو» الذي قام ببطولته الفنان أحمد السقا.