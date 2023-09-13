جادا بينكيت تلتقي جمهورها في «كوكا كولا أرينا» 7 نوفمبر

المصدر: دبي – البيان

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تزور نجمة هوليوود المرموقة جادا بينكيت سميث «كوكا كولا أرينا» في دبي يوم 7 نوفمبر، ضمن جولتها العالمية التي تحمل عنوان «تستحق: رحلة مع جادا بينكيت سميث»، ليحظى محبوها بفرصة فريدة لقضاء أمسية لا تنسى مع النجمة التي ستتحدث في أجواء دافئة عن مذكراتها بعنوان «تستحق»، التي ستطلقها حول العالم في 17 أكتوبر 2023.

يذكر أن جادا بينكيت سميث ممثلة ومنتجة ورائدة أعمال وموسيقية ومقدمة برامج وكاتبة ومناصرة للقضايا الإنسانية، امتدت مسيرتها الفنية لأكثر من 30 عاماً.

وستتحدث جادا خلال هذه الفعالية الخاصة في حوار حميم مع محبيها وقرائها، لتحكي قصصاً عن نشأتها غير التقليدية في بالتيمور وزواجها من الممثل الشهير ويل سميث، مبينة ابتعادها الدائم عن كل ما هو مألوف.

كما تتحدث عن رحلتها التي تجاوزت خلالها الكثير من الأمور المعقدة والأخبار الكاذبة عن زواجها وعن أسرتها وعنها، والتي تعلمت خلالها كيف تقدر قيمة ذاتها.

تنضم سارا أوموليو، الشريكة الإدارية في شركة مافين جلوبال أكسيس وهي الشركة المنتجة للجولة العالمية، إلى جادا على المسرح في هذا الحوار المرتقب. وقالت سارا: تسرنا استضافة جادا بينكيت سميث في دبي لنخوض حواراً مميزاً وأمسية لا تنسى، فكل مدينة على خارطة الجولة العالمية «تستحق» ستشهد قوة حكايات جادا.