الموت يغيب كريمان.. نجمة «الحموات الفاتنات وسكر هانم»

المصدر: القاهرة – أيسل محمد

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زهرة أخرى من زهور الزمن الجميل ودعتنا عن عمر يناهز 87 عاماً، تاركة ذكرى جميلة لكل من شاهد أعمالها الفنية.. إنها الفنانة المصرية كاريمان، إحدى نجمات الزمن الجميل والتي رحلت عن عالمنا الثلاثاء.

بدأت الفنانة الراحلة مشوارها الفني عام 1953 بفيلم «الحموات الفاتنات» وقدمت دور البطولة أمام كمال الشناوي وماري منيب وميمي شكيب وإسماعيل يس، وبعدها توالت الأدوار التي شاركت فيها طوال مشوارها الفني الذي لم يستمر إلا 12 عاماً، قبل أن تقرر الابتعاد عن الأضواء والزواج والاهتمام بأسرتها.

ولدت كريمان في 18 سبتمبر عام 1936 بالقاهرة لأب من جذور لبنانية وأم مصرية تركية درست في مدرسة الليسية، وعملت في برامج الأطفال مع بابا شارو، وحققت شهرة واسعة في تلك البرامج، وبرعت في مسرح المدرسة حيث قدمت مسرحية قيصر وكليوباترا.

كريمان شاركت أيضاً في الإذاعة في ركن الأطفال وتنبأ لها أبو الإذاعيين بابا شارو بمستقبلها الفني، بينما تمتلك الفنانة صوتاً جميلاً وموهبة غنائية، غنت بصوتها في عدة أفلام منها خالي شغل، موعد مع إبليس، وعرائس في المزاد.

من أهم أعمالها الفنية: الحموات الفاتنات، أمريكاني من طنطا، موعد مع إبليس، عرايس في المزاد، خالي شغل، بنات اليوم، لواحظ، علموني الحب، تمر حنة، السابحة في النار، سامحني، قلوب العذارى، شباب اليوم، الهاربة، سكر هانم، الفانوس السحري، مراتي مدير عام.

كما قدمت للمسرح العديد من الأعمال منها: عمتي فتافيت السكر، منافق للإيجار، عريس في علبة، كناس في جاردن سيتي، حركة واحدة أضيعك.