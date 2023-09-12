دنيا سمير غانم تعود بـ«انستونا» و«لفة هدايا»

المصدر: القاهرة - جنى حماد

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تعود الفنانة دنيا سمير غانم للساحة الفنية بقوة في الفترة المقبلة، وذلك بعد حالة من الهدوء الفني منذ آخر ظهور لها في موسم دراما رمضان الماضي، الذي قدمت فيه مسلسل «جت سليمة»، بمشاركة الفنانين سلوى خطاب، وهالة فاخر، وخالد الصاوي، ومن إخراج إسلام خيري.

وتتمثل عودة دنيا هذه المرة في بوابة المسرح، عبر مسرحيتها الشهيرة «انستونا» التي تنشغل بالتحضير لإعادة عرضها على المسرح في الفترة المقبلة، وذلك بعدما حققت نجاحاً كبيراً في عروضها الأولى قبل أن تتوقف من أجل انشغال دنيا بمشروعاتها الفنية.

وتضمن العرض الأول من المسرحية 5 استعراضات كاملة في العرض المسرحي، وكتب كلمات تلك الاستعراضات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، ولحنها عمرو مصطفى، والمسرحية من إخراج خالد جلال.

وبخلاف المسرح، من المقرر أن تصور دنيا غانم في الفترة المقبلة فيلمها الجديد، الذي يحمل عنواناً مؤقتاً «لفة هدايا» ويشاركها بطولته الفنانة رحمة أحمد بعد نجاح الأخيرة في الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي»، الذي سبق أن نجحت دنيا في أجزائه السابقة، إذ يعد الفيلم التعاون الأول بين دنيا ورحمة على المستوى السينمائي.

وكان آخر ظهور لدنيا سمير غانم عبر الدراما، إذ جسدت شخصية «سليمة» في مسلسل «جت سليمة» وقدمت دور فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، وهي صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضي لتدخل العديد من المغامرات الكوميدية، وقد لاقى عملها دراما الذي دار في إطار من الفانتازيا والكوميديا نجاحاً في وقت عرضه في ماراثون رمضان الماضي.