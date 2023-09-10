عودة سينمائية قوية لخالد النبوي بعد النجاح الدرامي

المصدر: القاهرة - جنى حماد

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ينتظر الفنان خالد النبوي عرض فيلمه الجديد «أهل الكهف»، المتوقع في هذا الصيف، ويشارك به عدد كبير من النجوم، ومن بينهم: الفنان محمود حميدة، ومحمد ممدوح، وغادة عادل، وبيومي فؤاد، وفتحي عبدالوهاب، وهاجر أحمد، وغيرهم.

وبدأ النبوي الذي يعيش حالة من النشاط الفني على مستوى السينما، الترويج لعمله الجديد بنشر بوستر تشويقي لفيلمه عبر صفحته الشخصية في موقع الصور والفيديوهات القصيرة «انستغرام»، وعلق قائلاً: «فيلم أهل الكهف، صيف 2024 بدور العرض».

ويعول النبوي كثيراً على فيلمه «أهل للكهف» الذي يخرجه عمرو عرفة، ومن تأليف أيمن بهجت قمر لتحقيق نجاح سينمائي كبير يوازي نجاحه في الدراما، كما حدث في مسلسله الأخير «رسالة الإمام»، الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً.

والفيلم مقتبس من رواية تحمل الاسم ذاته للكاتب الراحل توفيق الحكيم، وتدور أحداثه في صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعدما ناموا أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

واستمراراً لنشاطه الفني، يستعد النبوي لبدء تصوير عمل فني جديد، وهو فيلم تسجيلي عن حرب أكتوبر العظيمة، ومن المقرر أن ينطلق التصوير في الأيام المقبلة. وكان خالد النبوي، قد لفت أنظار الجمهور والنقاد العام الجاري، بمسلسله «رسالة الإمام» الذي تناول قصة حياة الإمام الشافعي في الـ6 سنوات الأخيرة التي قضاها في مصر، ومدى تأثره بالحضارة المصرية التي امتدت حتى يومنا هذا.