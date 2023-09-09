أميتاب باتشان يكافح الاحتيال الإلكتروني

المصدر: نيودلهي - وفاء فاروق

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بعدما شهدت الهند حالات كثيرة من الخداع الإلكتروني، عن طريق بعض الإعلانات العشوائية التي قد تظهر أثناء مشاهدة مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كذلك بعض المواقع الإخبارية، حيث يظهر إعلانات بها عروض مغرية، مثل سلع بنصف الثمن، أو اشتراكات بها العديد من المزايا، ومن ثم يتيح لهؤلاء الاطلاع على كافة البيانات البنكية للضحية، وبالتالي، سرقة أمواله، قررت الحكومة الهندية الاستعانة بعدد من نجوم بوليوود، لإطلاق حملة توعية ضد هذا «النصب» الإلكتروني، خاصة بعدما نجحت الحملة الأولى في زيادة الوعي لدى المواطنين.

ومن المفترض أن يشارك في الحملة المقبلة، والمنتظر تنفيذها الشهر الجاري، كل من النجم أميتاب باتشان، هريثيك روشان، رانفيير سينغ وأكشاي كومار، الفنان الأكثر مشاركة في حملات التوعية المختلفة، سواء الخاصة بمخاطر التدخين أو الكشف المبكر للنساء، وما إلى ذلك.

محتوى الحملة ستتضمن نفس شكل الحملة التي تعرض حالياً، وهي الحديث عن عرض مغرٍ، ومن ثم إظهار أن هذا ما هو إلا وهم، وتوصيل رسالة على لسان النجم يقول بها، لا تصدق كل العروض المغرية، عليك أن تبقى آمناً أنت وحساباتك وبياناتك.

حملة

وسيتم طرح تلك الحملة الإعلانية على القنوات التلفزيونية المختلفة، كذلك البرامج والمسلسلات التي تعرض على موقع يوتيوب، وكذلك على بعض مقاطع المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.