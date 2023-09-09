آخر فيلم للياباني ميازاكي يفتتح مهرجان تورونتو السينمائي

المصدر: تورونتو (كندا) - أ ف ب

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شكّل افتتاح أكبر مهرجان سينمائي أمريكي شمالي في مدينة تورونتو الكندية، الخميس، رغم الإضرابين اللذين يشلّان هوليوود، مناسبة لإطلاق الفيلم الذي يُرجّح أن يكون الأخير للمخرج الياباني الحائز جائزة أوسكار هاياو ميازاكي.

وكان منظّمو مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، الذي يُعد محطة مهمة لأفلام تفوز لاحقاً بجوائز الأوسكار، يضعون اللمسات الأخيرة على البرنامج المتضمن عروضاً أولى، وحفلات وبرامج تلفزيونية، عندما بدأ الممثلون إضرابهم الهادف إلى تحسين أجورهم وظروف عملهم.

وقال رئيس المهرجان ومديره العام، كاميرون بيلي، إن الطابع العالمي للبرنامج، وإمكان ترويج المخرجين والممثلين لأفلام مستقلة، حتى في خضم الإضراب، يؤكدان «قوة السينما في الوقت الراهن».

وقال كبير مفاوضي نقابة الممثلين مع الاستوديوهات الهوليوودية، ومنصات البث التدفقي الكبرى، دنكان رابتري-آيرلند، الذي حضر المهرجان لمواكبة العرض الأول لفيلم «ذي بوي أند ذي هيرون»، للمخرج هاياو ميازاكي (82 عاماً)، وهو الأخير له لحساب استوديو «غيبلي» الشهير: «لم تَعُد الاستوديوهات إلى طاولة المفاوضات، ولم تبد رغبةً في ذلك».

وأكدت المنتجة فينولا دواير التي حضرت لمواكبة عرض فيلمها «نورث ستار»، أن النجمات سكارليت جوهانسون وسيينا ميلر وإميلي بيتشام والمخرجة «كنّ يرغبن» في حضور المهرجان، لكنّهنّ «ملتزمات بقوّة» بالإضراب.