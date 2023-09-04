نجل فنان شهير يطالب «يوتيوب» بحذف أعمال والده

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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طالب نجل فنان مصري شهير موقع «يوتيوب» بحذف أعمال والده.

وأعلن أمين الموجي، نجل الموسيقار الراحل محمد الموجي، عن اتخاذ إجراءات قانونية يتم بموجبها وقف عرض أعمال والده على «يوتيوب»، مشيراً إلى أن الدعوى تشمل أيضاً قنوات «مزيكا» وشركة «عالم الفن»، وذلك حسبما أفاد موقع «الشروق» الإخباري.

وأوضح أنه طالب مصطفى جابر، مدير شركة «ستارز» للإنتاج الفني، بحقه الشرعي في استغلال ألحان والده وأغانيه، مؤكداً أنه سيرفع الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان أمين قد وجَّه إنذاراً، في أغسطس الماضي، بعدم استخدام والده لعدم الحصول على موافقة كل الورثة، مبيناً أن الموسيقار الراحل توفي سنة 1995 وانحصر إرثه الشرعي في زوجته وأولاده.

ولفت إلى أنه لم يبع نصيبه الشرعي في تركة والده التي يجري استغلالها والتربح منها دون إعطائه حقه الشرعي، مشدداً على أن تلك الحقوق لا تسقط بالتقادم.

يُذكر أن الموسيقار الراحل محمد الموجي وُلد عام 1923، وأتقن العزف على آلة العود مبكراً في الثامنة من عمره، وبدأ مشواره الفني في فرقتي «صفية حلمي» و«بديعة مصابني» الفنيتين، ثم اتجه إلى التلحين عام 1951 عبر الإذاعة، وكانت أولى أغنياته «صافيني مرة» التي غناها الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، ويُعَدُّ أحد أبرز المجددين في الموسيقى العربية، وأثرى المكتبة الفنية بأكثر من 1800 لحن.