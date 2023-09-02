رحيل كريم العراقي أنشودة الرافدين وشاعر الأغنية العراقية

المصدر: دبي - رشا عبدالمنعم

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رحل عن دنيانا الشاعر الكبير كريم العراقي فجر أمس في أحد مستشفيات العاصمة أبوظبي بعد صراع طويل مع المرض.

ورغم الرحيل الذي أحدث حالة من الحزن العميق على كل الأوساط الثقافية ومحبي الشاعر الراحل، إلى جانب نجوم العالم العربي، تبقى أعمال كريم العراقي الشعرية فضاء إبداع ومنارة تنبض بأصوات الحالمين، وإرثاً إبداعياً كان موضوع تنافس بين العديد من المطربين والملحنين.

الشاعر الراحل ولد في منطقة الشاكرية، كرادة مريم، في العاصمة بغداد في عام 1955، وحصل على دبلوم علم النفس وموسيقى الأطفال من معهد المعلمين في بغداد، وعمل معلماً في مدارس بغداد لسنوات عدة، ثم عمل مشرفاً متخصصاً في كتابة الأوبريت المدرسي.

ويعتبر الراحل من أبرز كتاب الشعر والأغنية العراقية، وحصل على جائزة منظمة اليونيسيف لأفضل أغنية إنسانية عن قصيدة «تذكر»، التي لحنها وغناها الفنان كاظم الساهر، الذي شكل معه ثنائياً بارزاً منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي، وكانت علاقتهما قد بدأت منذ عام 1987 في الجيش، وكانت أول أغنية لهما «شجاها الناس»، التي كانت مقدمة للمسلسل العراقي «نادية». كما تعاون العراقي مع كبار المطربين العراقيين والعرب، كما حصل على جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية لعام 2019، وقدم العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً في العالم العربي.

تفرد

وفي حديثه مع «البيان» نعى الشاعر الإماراتي سيف السعدي الراحل الكبير بكلمات مؤثرة، حيث ربطته صداقة عميقة بالراحل امتدت إلى أكثر من ربع قرن، مؤكداً أن العراقي وطوال مسيرته الشعرية كان متفرداً في كتابة القصائد التي خضعت لتمحيص واختيار دقيق للمفردات بحيث كانت تدل عليه دون الحاجة لتتويجها باسمه.

كما نعى الكاتب والروائي العراقي المقيم في دبي شاكر نوري الشاعر الراحل قائلاً: من رماد العراق انبثق هذا الصوت الشعري المتميز، حاملاً روح السومريين والبابليين والآكديين.. مازجاً صوته بصوت شعبه، ومعبراً عن الأمة وعذاباتها الطويلة، ولكن بلغة متمردة على بلاغتها وفصاحتها، صوت فريد في الشعر العراقي لا يعلو على صوت شعبه بل يندمج معه، جمع بين عبقرية الشعر الشعبي وحكمة الشعر الفصيح.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي وقت مبكر من فجر أمس أعلن الفنان كاظم الساهر وفاة الشاعر كريم العراقي، عن عمر ناهز 68 عاماً، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستغرام»: «الصديق ورفيق الدرب الأستاذ كريم العراقي في ذمة الله، رحم الله الفقيد وألهمنا وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما نعى الممثل الإماراتي حبيب غلوم الشاعر الراحل قائلاً: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بمزيد من الحزن والأسى أنعى صديقي الشاعر العربي الكبير كريم العراقي، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض اللعين.

خالص العزاء والمواساة لأسرته الكريمة ولمحبيه ومريديه. إنا لله وإنا إليه راجعون». كما رثت الكاتبة والشاعرة أحلام مستغانمي كريم العراقي على حسابها على موقع «إكس» قائلة: «الشمس شمسي والعراق عراقي، ما غير الدخلاء من أخلاقي. رحم الله الشاعر العراقي الكبير كريم العراقي الذي كان شمس العراق وإشعاعها في زمن العتمة».

«لا تشكُ للناس جرحاً أنت صاحبه لا يؤلم الجرح إلا من به ألم، شكواك للناس منقصة ومن من الناس صاح ما به سقم.. وداعاً كريم العراقي» بهذه الكلمات نعت الفنانة أصالة نصري عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي الشاعر الراحل، كما شارك الفنان حاتم العراقي صورة للشاعر الراحل كريم العراقي، ووضع عليها شريطة سوداء، وعلق «إنا لله وإنا إليه راجعون. الأخ والصديق الشاعر الكبير كريم العراقي في ذمة الله.. الرحمة والمغفرة لروحك الطيبة النقية الطاهرة.. وداعاً أبا ضفاف».

سيرة

وقد عرف العراقي، المولود لعائلة تنحدر من جنوب البلاد، بتنوع اهتماماته الأدبية والفنية والصحافية، وكان من أهم كتاب الأوبريت الغنائي والقصيدة الوطنية والعاطفية. وكتب العراقي، الحاصل على شهادة في علم النفس وموسيقى الأطفال، خلال مسيرته الطويلة مئات الأغنيات التي أداها عدد كبير من مشاهير الغناء العرب.

لكن اسمه ارتبط خصوصاً لدى الجمهور العربي بتعاونه الطويل مع المغني العراقي كاظم الساهر، الذي وضع صوته على عشرات الأعمال الغنائية التي ألف كلماتها كريم العراقي، بينها «ها حبيبي» و«نزلت للبحر» و«المستبدة».

وارتبط اسم الشاعر الراحل أيضاً بأشهر المطربين العراقيين، عبر قصائد غنائية حققت شهرة بأصواتهم، من بينهم سعدون جابر وإلياس خضر ورضا الخياط.

وعبر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن حزنه لرحيل الشاعر العراقي، واصفاً إياه في بيان بأنه شاعر «معطاء ترك أثراً مهماً في ذاكرة العراقيين الفنية». ونشر معجبون بالشاعر الراحل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبارات النعي تعبيراً عن الحزن لوفاة العراقي.