حفلات تايلور سويفت على شاشات السينما في أمريكا الشمالية قريباً

المصدر: نيويورك - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

سيتم بث الجزء الأخير من الجولة الموسيقية الحالية لنجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت، والتي بدأت في مارس وتستمر حتى نهاية العام المقبل، هذا الخريف في دور السينما في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما أعلنت أول من أمس الفنانة المعتادة على تحطيم الأرقام القياسية.

وكتبت المغنية الثلاثينية التي تحقق نجاحاً تجارياً ساحقاً، عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي «جولة إيراس كانت أهم تجربة في حياتي، وأعلن بفرحة غامرة أنها ستُعرض قريباً على الشاشة الكبيرة». وسيُطرح فيلم الحفلات بعنوان «تايلور سويفت: ذي إيراس تور» في 13 أكتوبر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المتوقع أن تعرض سلسلة قاعات السينما الأمريكية الرائدة «ايه ام سي»، التي لا تزال مثقلة بالديون، الفيلم بأربعة عروض يومياً من الخميس إلى الأحد. في الولايات المتحدة، طُرحت تذاكر هذه العروض السينمائية بأسعار غير شاملة الضرائب تبلغ 19.89 دولاراً للشخص البالغ، و13.13 دولاراً للطفل أو الشخص المسنّ، فيما وعدت سلسلة «ايه ام سي» على موقعها الإلكتروني بتعزيز خادمها «لإدارة تدفق أكبر بخمس مرات من مبيعات التذاكر العادية».

بعد ساعات قليلة من الإعلان، جرى تقديم موعد إطلاق الجزء الثاني المنتظر من فيلم الرعب الشهير «ذي إكزورسيست» بعنوان «بيليفر»، من إنتاج شركة «يونيفرسال ستوديوز»، أسبوعاً واحداً، ليصبح 6 أكتوبر بدلاً من 13.

وكتب أحد منتجي فيلم الرعب جيسون بلوم على شبكة التواصل الاجتماعي إكس: «انظروا إلى ما جعلتموني أفعل. جرى تقريب موعد طرح فيلم «ذي إكزورسيست: بيليفر» إلى السادس من أكتوبر»، منهياً رسالته بوسم «تايلور تفوز».

وقد يتخذ بيع تذاكر الحفلات الموسيقية في الولايات المتحدة منحىً فوضوياً، كما حصل تحديداً بالنسبة لجولة تايلور سويفت، ما أرغم شركة «تيكت ماستر» العملاقة على الدفاع عن نفسها أمام الكونغرس في واشنطن بشأن ممارسات مزعومة مناهضة للمنافسة.

وأكملت الموسيقية جزءاً من جولتها في الولايات المتحدة والمكسيك، على أن تتجه أخيراً إلى كندا نوفمبر 2024. وستتوجه سويفت في محطات جولتها المقبلة إلى الأرجنتين، ثم أوروبا وآسيا وأستراليا حتى نهاية العام المقبل.

ومع 146 حفلة في الملاعب بيعت تذاكرها بالكامل، يُتوقع أن تصل إيرادات جولة تايلور سويفت، التي بدأت مسيرتها في سن مبكرة في حانة في ناشفيل (تينيسي، جنوب الولايات المتحدة)، «عاصمة» موسيقى الكانتري، إلى مليار دولار.