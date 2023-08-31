وفاة شقيق الفنان المصري عمرو عبد الجليل

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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أعلن الفنان المصري عمرو عبد الجليل وفاة شقيقه هشام.

وقال عمرو، اليوم، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»: «البقاء لله في أخي العزيز هشام عبد الجليل، ربنا يصبرنا ويرحمك يا رب، نسألكم الدعاء».

وأضاف: «اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره، اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهم اجعل قبره روضةً من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار».

يُذكر أن عمرو عبد الجليل وُلد عام 1963، في محافظة القاهرة، وبدأ حياته الفنية بدور في مسرحية «البلدوزر» من بطولة الفنان الراحل محمد نجم، واشتهر بأدواره الكوميدية والدرامية في السينما المصرية.

وكانت انطلاقته القوية مع المخرج الراحل يوسف شاهين، كما قدَّم أعمالاً ناجحة مع المخرج خالد يوسف، أهمها: «حين ميسرة»، و«دكان شحاتة»، وهو شقيق السيناريست المصري طارق عبد الجليل، وله شقيق توأم يُدعى أيمن.