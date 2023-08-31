لهذا السبب.. الفنانة أنغام ترفض مسامحة والدها

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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كشفت المطربة المصرية أنغام عن السبب الحقيقي وراء رفضها مسامحة والدها الموسيقار محمد علي سليمان، مشيرةً إلى أنها عاشت طفولة قاسية مع والديها.

وأوضحت، خلال لقائها أمس مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج «ABtalks»، أنها رأت موقفاً عنيفاً من والدها أثَّر في نفسيتها منذ الصغر، لافتةً إلى أنه اعتدى بالضرب على والدتها أمام عينيها.

وقالت: «عمري ما أنسى أول مرة أبويا مد إيده على أمي، كنت بحب أبويا في طفولتي بشكل هستيري، وفاكرة إني لزقت في الحيط، ورفضت أسلّم عليه وهو خارج، وزعلت على أمي».

وأضافت أن والدها رسم صورة عنها لدى الناس تعامَل على أساسها حتى الآن، منوهةً بأنها لن تدافع عن نفسها لتصحِّح هذه الصورة.

وتابعت أنها تحاول طوال الوقت مسامحة والدها لكنها تعجز عن ذلك، مؤكدةً أنها غير مضطرة إلى الكذب وادعاء مسامحته.

ولفتت إلى أن ظلم والدها تعدَّى حدود أسرته الصغيرة، موضحةً أنه جرح كثيرين غيرها هي ووالدتها، وأن أول من جُرح منه أخوه.

من جهته، أكد الموسيقار محمد علي سليمان أنه لا يزال يكنُّ محبةً لابنته أنغام برغم كل الخلافات بينهما.

وقال سليمان، في تصريحات لموقع «القاهرة 24» الإخباري، إن «أنغام بنتي في الأول والآخر رغم أي خلافات»، موضحاً أن «مشاكلنا الأسرية لا تهم الجمهور».

يُذكر أن محمد علي سليمان ملحن مصري ولد عام 1947 في محافظة الإسكندرية، ودرس الموسيقى في معهد كونسر فتوار، وتخصص في العزف على آلة الكمان، وألَّف الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام، أهمها: «عنتر شايل سيفه»، و«فتوة الناس الغلابة»، و«بئر الخيانة»، وهو والد المطربة أنغام والممثلة الراحلة غنوة، وأخو المطرب الراحل عماد عبد الحليم.