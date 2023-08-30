البحريني وحيد الخان يختتم مهرجان سوتشي للموسيقى الكلاسيكية

المصدر: دبي - البيان

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اختتم المؤلف الموسيقي البحريني وحيد الخان، في حفل كامل العدد بمنتجع «روزا خوتر» بمدينة سوتشي على البحر الأسود، مهرجان الموسيقى الكلاسيكية.

حفل

وقد بث الحفل مباشرة على بعض القنوات الروسية، إلى جانب تغطية من القناة الأولى الروسية بمنطقة كراسنودار وعاصمتها سوتشي.

وعبر المؤلف الموسيقي وحيد الخان عن سعادته بالتفاعل الذي لقيته أعماله في المهرجان، لافتاً إلى التناغم بين الموسيقيين البحرينيين والعرب وزملائهم الروس، الذين احتاجوا فقط لبروفة واحدة قبل العرض، ما يعكس الحرفية وقوة الموسيقى كلغة عالمية.

ويرى الخان أن مشاركته في ختام مهرجان «روزا خوتر» للموسيقى الكلاسيكية يحمل رمزية تمثل جسراً للتسامح والتعايش والسلام، ومؤشراً جيداً لآفاق علاقات التواصل بين الثقافتين العربية والروسية.

مؤلفات

وقد قام المايسترو الخان بقيادة أعماله بنفسه، بينما قاد عملين في بداية الحفلة القائد الروسي الشاب أليكسي أصلانوف، صاحب فكرة المهرجان، الذي قاد بعد ذلك أوبرا «توراندوت».

يذكر أن وحيد الخان قد قدم عدداً من الحفلات في أوروبا ومصر والبحرين عقب صدور ألبومه الأول «العودة – روح البحرين»، الذي تميزت مدوناته الموسيقية بالكتابة للأوركسترا السيمفوني الكبير، والاستعانة بالآلات الشرقية، لا سيما آلات الإيقاع الخليجية، ضمن قوالب حديثة وأنسجة أوركسترالية ومتتاليات هارمونية تجسد رحلة المؤلف من القاهرة، حيث درس بالكونسيرفاتوار، وحتى احترافه التأليف الموسيقي.

وتتضمن مؤلفات وحيد الخان مقطوعات تحمل عناوين: «المحرق» و«فالس» و«الشجرة» و«النهوض» و«العودة» و«الإخلاص» و«اللؤلؤة» و«رقصتي» و«أسرار» و«إهانة الحب».

واستمرت فعاليات مهرجان «روزا خوتور» للموسيقى الكلاسيكية في الفترة من 19 - 27 أغسطس الجاري، حيث استضاف منتجع «روزا خوتور» الجبلي أحداث هذا المهرجان، الذي شارك فيه فائزون بمسابقة المنح المقدمة من الصندوق الرئاسي لدعم المبادرات الثقافية، ويعد امتداداً لمهرجان سوتشي الأول للموسيقى الكلاسيكية، الذي أقيم في أماكن مختلفة من منطقة سوتشي الكبرى، أغسطس 2022، ليصبح علامة بارزة في المشهد الموسيقي للمنطقة.