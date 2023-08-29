أحمد فهمي: «سفاح الجيزة» تمرد على القالب الكوميدي

المصدر: القاهرة- البيان

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أكد الفنان أحمد فهمي سعادته بالمشاركة في مسلسل «سفاح الجيزة»، الذي بدأ عرضه حديثاً على إحدى المنصات الإلكترونية، مؤكداً أنه تجربة درامية مختلفة مقارنة بأعماله الأخرى. ومسلسل «سفاح الجيزة» تدور أحداثه حول قصة حقيقية لقاتل، وهو شخص عادي، لم يتوقع المحيطون به أن يكون هو من ارتكب جرائم القتل والنصب ويشارك في بطولته كل من ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، هايدي خالد ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج هادي الباجوري.

عمل مختلف

وقال أحمد فهمي لـ«البيان»: إن مسلسل «سفاح الجيزة» عمل مختلف، كونه مأخوذاً عن قصة حقيقية أثارت الجدل عام 2020، وهو ما حمسني لقبول فكرة العمل، خاصة وأنني كنت متابعاً جيداً لقضية السفاح حين وقوعها وبالتالي كان هناك ارتباط بيني وبينها.

وأضاف: المسلسل استغرق في التحضير له وتصويره عامين أو أقل قليلاً، وهذا وقت طويل جداً لتصوير مسلسل من ثماني حلقات فقط.

موقف الكوميديا

وعن ابتعاده عن الأعمال الكوميدية في «سفاح الجيزة»، قال: «كانت لدي رغبة في الخروج من القالب الكوميدي الذي اعتاد الجمهور عليّ به، وأيضاً أن يكون ما أقدمه جاداً ومختلفاً وليس كالمعتاد». وعن أعماله السينمائية المقبلة، قال أحمد فهمي، إنه تمت محاربته من شخص خارج الوسط الفني مع بداية عرض فيلمه «مستر إكس»، بدور العرض، وهو ما كان يعرضه للضغط خلال الفترة الماضية ما دفعه لأن يفصح عن إيرادات العمل للمرة الأولى، وأنه الأول في حجم الإيرادات.

وفيلم «مستر إكس» عرض في موسم عيد الأضحى الماضي وحقق إيرادات مرتفعة، ودارت أحداثه حول أحمد فهمي الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم. وهو من إخراج أحمد عبد الوهاب. وكشف فهمي عن تحضيره لعملين سينمائيين جديدين خلال الفترة المقبلة، متمنياً أن تكون إضافة قوية لمشواره الفني.