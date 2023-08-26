الإعلامي المصري إبراهيم فايق يكشف علاقته بـ«سفاح الجيزة»

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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كشف الإعلامي المصري إبراهيم فايق عن العلاقة التي تربطه بالشخصية الحقيقية في مسلسل «سفاح الجيزة» الذي عُرض أخيراً على منصة «شاهد».

وأوضح فايق، اليوم، عبر حسابه الشخصي في «إكس»، أنه كان يعرف السفاح الحقيقي الذي جسَّد شخصيته الفنان أحمد فهمي، مشيراً إلى أن اسمه الرسمي كان «قذافي».

وقال: «نقول بقى المفاجأة: سفاح الجيزة كان بيشتغل زمان في سوبر ماركت قصاد بيتي في شارع مستشفى الهرم تحت اسم قذافي وقعد سنين طويلة عايش معانا»، مؤكداً أنه كان يتعامل مع من حوله بمنتهى الأدب والود.

وأضاف أنه ظل فترة من حياته مصدوماً عقب اطلاعه على وقائع التحقيقات، مبيناً أنه لم يكن يتخيَّل أن يقوم ذلك الشخص، الذي عرفه طيباً، بتلك الفظائع أو يرتكب جريمة قتل واحدة.

وتابع: «كان كابوس بالنسبة لي، شوف كام واحد قريب منك لابس القناع وبتكتشف عنه كوارث».

وأعرب عن إعجابه الشديد بالعمل الفني، قائلاً: «اتفرجت على الحلقتين اللي نزلوا من مسلسل السفاح، عجبني اختيار المخرج لأماكن التصوير».

ولفت إلى أن الأجواء التي دارت فيها أحداث المسلسل تُشعر بالانقباض، واصفاً البطل خلال القصة بأنه كان هادئاً ومحترفاً.

يُذكر أن قصة مسلسل «سفاح الجيزة» مستوحاة من أحداث حقيقية هزت الرأي العام في مصر سنة 2020، عندما اكتُشفت عدة جرائم مُروَّعة وراء القاتل قذافي فراج عبد العاطي الذي أنهى حياة 4 أشخاص من المقرَّبين إليه.