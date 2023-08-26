هشام الجخ: كتبت أغنية هابطة مقابل 500 جنيه

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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اعترف الشاعر المصري هشام الجخ أنه كتب أغنية هابطة مقابل 500 جنيه.

وأوضح الجخ، خلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أن ذلك حدث خلال حقبة التسعينيات أثناء مرحلة دراسته الجامعية، مشيراً إلى أن أحد أصدقائه هو من طلب منه أن يُقدم على ذلك التصرف.

وذكر أن صديقه الموسيقي وليد الشهاوي قال له: «يا هشام، عايزين غنوة هابطة، وهديك 500 جنيه»، مؤكداً أن هذا المبلغ كان في تلك الفترة قيمة كبيرة.

وحكى أنه في البداية كتب أغنية رآها من وجهة نظره هابطة ولا تمثل حقيقة الشعر الذي يبدعه، لكنَّ الشهاوي رفض تلك الكلمات الأولى معتبراً أنها ليست بالهبوط الكافي.

ولفت إلى أنه تجاوب مع إصرار صديقه عندما طالبه بمزيد من الأسلوب الهابط في الكتابة، موضحاً أنه كتب حينها أغنية جاءت بعض كلماتها على هذا النحو: «طب إيه بقى، يوم تبقى حلو، ويوم تبقى نار، يوم تسقي شهد، ويوم مرار، يوم تبقى فُرقة وانتظار، ويوم حلاوة وطيب لُقى، طب إيه بقى؟!»، مؤكداً أنه قبض لقاء ذلك الثمن المتفق عليه.

يُذكر أن هشام الجخ شاعر صعيدي من محافظة سوهاج، وُلد عام 1978، وحصل على البكالوريوس من كلية التجارة بجامعة عين شمس عام 2003، وفور التخرج تم تعيينه مشرفاً على المركز الثقافي في الجامعة، واستقال من هذه الوظيفة عام 2009 ليتفرغ للشعر، ويصدر ديوانه الأول بعنوان «الديوان الأول» عام 2017.

وشارك الجخ أخيراً في مسلسل «سره الباتع»، إلى جانب نجوم كبار، أهمهم: أحمد السعدني، وخالد الصاوي، وحسين فهمي، وهالة صدقي، وأحمد عبد العزيز، وأشرف زكي، وصلاح عبد الله، والعمل مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل يوسف إدريس، وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف.