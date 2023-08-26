«أنت معفنة» تحيل عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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أحالت نقيب المهن الموسيقية في مصر مطربي المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا إلى التحقيق بسبب إهانتهما المرأة.

وأوضح النقيب الفنان مصطفى كامل أنه اتخذ القرار ضد كمال وبيكا بسبب أغنية بعنوان «أنت معفنة» من غنائهما تداولها رواد التواصل الاجتماعي وتعرَّضت للنقد الشديد على وسائل الإعلام المختلفة.

وقال كامل، اليوم، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»: «استجابةً لما شاهدته وما أذاعه بعض الإعلاميين، قررت تكليف الدكتور محمد عبد الله، رئيس لجنة التحقيقات وفض المنازعات، بإبلاغ الشؤون القانونية لاستدعاء عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق فوراً».

كانت أزمة الثنائي الغنائي قد اشتعلت عندما نشر عمر كمال، برفقة حمو بيكا، مقطع فيديو للأغنية عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»، منذ أيام، ما فتح باب الهجوم الحاد تجاههما، واعتبر كثيرون تصرفهما إهانة للمرأة، مطالبين نقابة المهن الموسيقية بالتحقيق معهما.

وعلَّق أمير سامي، مدير أعمال المطرب عمر كمال، على حالة الجدل المثارة بشأن مقطع فيديو «أنت معفنة» الذي جاء على غرار الأغنية الأصلية «أنت معلمة».

وقال سامي، في تصريح خاص لموقع «فيتو» الإخباري: «(أنت معفنة) ليست أغنية، ولم يتم طرحها من الأساس»، مؤكداً أنه «لا يوجد أي أغنية جديدة رسمية طرحها عمر كمال مع حمو بيكا».

يُذكر أن نقابة الموسيقيين في مصر كانت قد قررت، في وقت سابق، إيقاف مطرب المهرجانات أحمد خالد، الشهير بـ«كزبرة»، إثر إساءته إلى العالم المصري الراحل أحمد زويل.

وكشف محمد عبد الله، المتحدث باسم النقابة، أن «كزبرة» أحيل إلى التحقيق، مؤكداً إيقاف تصريحه بمزاولة مهنة الغناء.

وأوضح عبد الله، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» عبر قناة «المحور»، أن النقابة فوجئت منذ أيام بطرح أغنية للفنان المذكور تحمل عنوان «عليَّ الطلاق»، مشيراً إلى أنه تم وضع صورة للدكتور أحمد زويل على «الفيديو كليب» الخاص بالأغنية.

وأكد أن صورة زويل لا تتناسب مع هذا العمل، لافتاً إلى أن الأمر أثار استياء النقيب مصطفى كامل، ورأى فيه تطاولاً على رمز مصري وعربي جدير بالاحترام والتوقير.

وقال إن كامل جمع مطربي المهرجانات، وطالبهم بالالتزام بجودة الكلمات والمظهر والشكل، مؤكداً أن معظمهم وقَّع على إقرار بذلك.