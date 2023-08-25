يحيى الفخراني: عادل إمام لا أستاذ ولا زعيم

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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أعرب الفنان المصري يحيى الفخراني عن عدم إيمانه بالألقاب العديدة التي تُطلَق على الفنان الكبير عادل إمام، مشيراً إلى أنه «لا أستاذ ولا زعيم».

وأوضح الفخراني، خلال كلمة ألقاها أمس في حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما بدورته الثانية في العلمين الجديدة، أن اسم عادل إمام وحده عنوان للنجاح، مؤكداً أنه لا يمكن إغفال اسمه عند الحديث عن 60 سنة دراما.

ونوَّه بالنجاح الكبير الذي حققه عادل إمام في المسرح والسينما والتليفزيون، قائلاً: «اسمحوا لي، مينفعش 60 سنة دراما ونغفل اسم عاش بينا نجماً في المسرح والسينما والتليفزيون».

وأضاف: «بيتقال عليه ألقاب أنا مش مؤمن بيها، ولا أستاذ ولا زعيم، ممكن أستاذ تتقال على أي حد، وزعيم فيه زعيم ناجح وزعيم فاشل، لكن اسمه وحده ناجح هو عادل إمام».

كان مهرجان القاهرة للدراما قد شهد توافد عدد كبير من نجوم الفن وصنّاع الدراما، وأعلنت الفنانة سوسن بدر عن تكريم الدورة الحالية لمبدعين أثروا الدراما المصرية، وصعدت على خشبة المسرح لتشارك في تسليم الجوائز.

وكرَّم المهرجان المخرج الكبير محمد فاضل، صاحب العلامات المميزة في تاريخ الدراما المصرية، والفنانة هالة فاخر، ومهندس الديكور الفنان السيد أنور، والنجوم: خالد زكي، وأسامة عباس، ورشوان توفيق، ولطفي لبيب.