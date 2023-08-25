الفنان أحمد فهمي يلجأ إلى طبيب نفسي

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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كشف الفنان المصري أحمد فهمي أنه اضطر إلى اللجوء لطبيب نفسي، موضحاً أنه اتخذ تلك الخطوة في سبيل إتقان عمله الفني.

وقال فهمي، خلال لقائه أمس في برنامج «عاصمة الفن» عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، إنه استعان بطبيب نفسي ومدرب تمثيل، إلى جانب العمل الأساسي مع المخرج هادي الباجوري، في محاولة إلى الوقوف على جوانب الشخصية التي قام بها في مسلسل «سفاح الجيزة».

ولفت إلى أن الشخصية التي عمل على تجسيدها في مسلسل «سفاح الجيزة» هي شخصية حقيقية لمجرم يواجه حكم الإعدام بعد قتل زوجته وصديقه، مؤكداً أن المسلسل كان تحدياً جديداً ومجازفة شديدة.

وبيَّن أن الجمهور لم يعتد على نوعية هذه الأعمال من مسلسلات الجريمة، مضيفاً: «وجدت صعوبات في مقابلته، وهو حتى الآن في المستشفى على قيد الحياة، فبحثت عنه لأشاهد كل فيديوهاته».

وذكر أنه تواصل مع جيران المتهم بحثاً عن تكوين إطار عام لرسم معالم الشخصية والتعرف إلى أسباب ارتكاب الجريمة ودوافعها، محاولاً فهم إذا كانت أسبابه مجتمعية أم نابعة من صميم شخصيته الحقيقية في ظل شخصيته المجهولة للعامة.

وتابع: «كان لزاماً أن أوجد مدخلاً أحبه لأواصل العمل على الشخصية»، مبيناً أن الشخصية كانت مجهدة ودوافعها غير مقنعة؛ ولذا استمرت التحضيرات وكتابة السيناريو قرابة سنتين.

وأضاف أن تجربة فيلم «العارف» مع الفنان أحمد عز والمخرج أحمد علاء استطاعت أن تفتح أمامه باباً جديداً للخروج من إطار الأعمال الكوميدية، مشيراً إلى أن نجاح شخصية «العارف» أحد أسباب إقدامه على بطولة مسلسل «سفاح الجيزة».

وأكد أن فيلم «مستر إكس» يعد أصعب التجارب في مشواره الفني، منوهاً بأنه من أهم تجارب حياته إلى جانب «العارف».

يُذكر أن أحمد فهمي بدأ مشواره الفني مع أصدقائه الذين كوَّن معهم فرقة فنية عُرفت باسم «تمر هندي للإنتاج الفني»، وقدَّم أفلاماً عديدة اتسمت بطابع الكوميدية والسخرية من الأفلام المصرية الشهيرة، كان أنجحها فيلم «رجال لا تعرف المستحيل»، الأمر الذي حظي بإعجاب المنتج محمد حفظي، ليتعاون معه في مسلسل «أفيش وتشبيه»، الذي قدَّم حينها صورة ساخرة لأحد كلاسيكيات السينما المصرية، لتنطلق بعد ذلك مسيرته الفنية محققاً شهرة كبيرة.