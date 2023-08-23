تعرّض نجل الفنانة منى عبد الغني لحادث غرق

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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نجا نجل الفنانة المصرية منى عبد الغني من حادث غرق كاد يودي بحياته.

وكشفت منى، أمس، خلال برنامجها «الستات مايعرفوش يكدبوا» على شاشة قناة «سي بي سي»، تفاصيل الحادث المروّع الذي أعاد إلى ذهنها مأساة وفاة نجل الفنان الكبير حسن يوسف.

وأوضحت أنها قررت أن تحذر الناس من الغرق على الهواء مباشرةً، معربةً عن رغبتها الشديدة في توعية الجميع حتى لا يتعرض شخص آخر لما تعرَّض له ابنها.

وقالت: «من كام يوم كنت خلصت الهوا، لقيت ابني بيكلمني يقول لي إن ربنا نجاه من الغرق، دخلت سجدت لله شكر عشان هو بيكلمني بنفسه وأنا سامعة صوته».

وأضافت: «كان نفسي أقولها على الهوا عشان أحذر الناس من الغرق؛ لأنها حصلت فعلاً مع ابن حسن يوسف ربنا يصبره».

يُذكر أن الابن الأصغر للفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي كان قد لقي مصرعه الشهر الماضي بحادث غرق في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي في مصر، الأمر الذي أثار تعاطف الجميع من داخل الوسط الفني وخارجه، وسبَّب صدمة كبرى لوالديه.

وأكدت نقابة المهن التمثيلية في مصر، حينها، أن عبد الله حسن يوسف، البالغ من العمر 35 عاماً، تعرَّض لاسفكسيا الغرق، ما تسبب في وفاته على الفور.