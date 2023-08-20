إيقاف مطرب مصري أساء إلى أحمد زويل

المصدر: إعداد: السيد رمضان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قررت نقابة الموسيقيين في مصر إيقاف مطرب المهرجانات أحمد خالد، الشهير بـ«كزبرة»، إثر إساءته إلى العالم المصري الراحل أحمد زويل.

وكشف محمد عبد الله، المتحدث باسم النقابة، أن «كزبرة» أحيل إلى التحقيق، مؤكداً إيقاف تصريحه بمزاولة مهنة الغناء.

وأوضح عبد الله، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» عبر قناة «المحور»، أن النقابة فوجئت منذ أيام بطرح أغنية للفنان المذكور تحمل عنوان «عليَّ الطلاق»، مشيراً إلى أنه تم وضع صورة للدكتور أحمد زويل على الفيديو كليب الخاص بالأغنية.

وأكد أن صورة زويل لا تتناسب مع هذا العمل، لافتاً إلى أن الأمر أثار استياء النقيب مصطفى كامل، ورأى فيه تطاولاً على رمز مصري وعربي جدير بالاحترام والتوقير.

وقال إن كامل جمع مطربي المهرجانات، وطالبهم بالالتزام بجودة الكلمات والمظهر والشكل، مؤكداً أن معظمهم وقَّع على إقرار بذلك.

كانت مواقع إخبارية مصرية قد نشرت بياناً صادراً عن نقابة الموسيقيين في مصر، يتضمن القرار الخاص بقضية مطرب المهرجانات أحمد خالد، جاء فيه: «بناءً على ما ورد من نشر فيديو مصوَّر يحمل لفظاً خادشاً تحت مسمى «عليَّ الطلاق»، وذلك من خلال المؤدي أحمد خالد الشهير بـ«كزابيرو»، تضمنت صوراً للعالم الجليل الدكتور أحمد زويل، التي تعتبر إهانة بالغة وإساءة لرموزنا العلمية التي نتشرف بها على مستوى العالم بكامله، قرر النقيب العام إيقافه ومنعه من العمل لحين مثوله للتحقيق يوم الأحد المقبل الموافق 20 / 8 / 2023، مع تكليف الشؤون القانونية بتحرير محضر للمذكور، لأدائه مصنَّفاً دون أخذ موافقة من المصنفات الفنية على هذه الكلمات، بناءً على الإقرار والتعهد الموقع من صاحب الشأن».