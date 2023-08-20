هل عادت لارتداء الحجاب؟.. بسمة وهبة تثير الجدل

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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أثارت الإعلامية المصرية بسمة وهبة حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشرت بسمة، اليوم، عبر حسابها الشخصي في «إنستغرام»، صورة لها وهي ترتدي الحجاب، ما فتح باباً للتساؤلات عن حقيقة اعتزامها العودة إلى ارتدائه بعد سنوات عديدة من قرار خلعه.

وعزَّز تلك الحالة الجدلية ما علَّقت به بسمة على الصورة المنشورة، إذ قالت: «عزيزي الحجاب، اشتقت لك».

يُذكر أن الإعلامية بسمة وهبة كانت قد انطلقت في مشورها الإعلامي عبر شاشة قناة «اقرأ»، مقدِّمةً حلقات دينية عديدة من خلال برنامجها الشهير «قبل أن تحاسَبوا»، ثم اعتزلت فترة، وعادت مرة أخرى دون حجاب.

وكانت قد كشفت، منذ أيام، أنها تقدَّمت ببلاغ ضد الفنانة اللبنانية مادلين طبر بسبب تصريحاتها بشأن الفنان الكبير عادل إمام.

وهاجمت بسمة، خلال برنامجها «90 دقيقة» على شاشة قناة «المحور»، مادلين، موضحةً أنها قرأت تصريحاً تطالب فيه عائلة «الزعيم» بالإفراج عنه لحضور تكريمه في المهرجان القومي للمسرح.

وقالت إن مادلين ذكرت في تلك التصريحات أن رامي، نجل الفنان عادل إمام، لا يردّ على أحد إطلاقاً لطمأنة جمهور الفنان القدير على صحته، متسائلةً: «طيب إزاي نطمّن عليه؟!».

وأضافت أن النجمة اللبنانية حيَّت من تمكَّنوا من دخول منزل عادل إمام للاحتفال بعيد ميلاده، حين قالت: «الناس اللي اقتحموا بيته وعرفوا يعملوا عيد ميلاده برافو عليهم، وده المهم».

ووصفت بسمة ما نشرته مادلين من تصريحات بأنه «بوست صادم جداً لا يليق بمكانة فنانة، وهي بكلامها هذا تسيء للفن اللي هي محسوبة عليه»، قائلةً: «أنا دلوقتي بعمل فيكِ بلاغ إنك بتقولي نروح نقتحم الفيلا، دي دعوة غير قانونية بالمرَّة».

وأكدت أن ما قالته مادلين من الممكن أن يعرّضها للمحاسبة القانونية، مشددةً على أن «الفنان عادل إمام له مكانة كبيرة في العالم العربي كله».