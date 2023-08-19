تعويضاً عن السرقة.. إعلامي يطالب محمد رمضان بـ10 ملايين جنيه

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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طالب الإعلامي المصري محمد الغيطي الفنان المصري محمد رمضان بدفع 10 ملايين جنيه تعويضاً عن السرقة.

وأوضح الغيطي، خلال مداخلة هاتفية أمس مع قناة «النهار»، أنه رفع دعوى قضائية يتهم فيها رمضان بالاستيلاء على كلمات ديوانه «رباعيات الغيطي» الصادر عام 2016 من الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتضمينها بإحدى أغنيات فيلم «هارلي».

وأكد ضرورة وقف إذاعة الأغنية والحصول على التعويض، متعهداً بالتبرع بالمبلغ المطالب به.

وقال: «أبلغت المحامي، أي جنيه سواء مليون أو عشرة جنيهات، سأتبرع بها لمستشفى أبو الريش للأطفال».

وأضاف أنه بصدد التقدم بشكوى إلى نقابة المهن التمثيلية، باعتباره عضواً بقسم التأليف المسرحي، وذلك عقب تواصله مع رئيس لجنة الشكاوى بالنقابة.

ووجَّه الغيطي خطاباً شديد اللهجة إلى رمضان، قائلاً: «عيب إحنا أبناء نقابة واحدة».

وذكر أنه علم بالواقعة عن طريق المصادفة عقب سماع كلمات الأغنية على إحدى محطات الإذاعة، مضيفاً: «كلمات الأغنية واخدها من الرباعية الأولى في الديوان، ومكملها من كلمات رباعيات ثانية في نفس الديوان، أنا فوجئت بالواقعة وكلماتي موثقة في الديوان».