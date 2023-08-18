بسبب مشكلة مادية مع عمرو دياب.. أرملة جان صليبا تستغيث

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت مايا أرملة المنتج الراحل جان صليبا أن مشكلتها المادية مع عمرو دياب لم تحل وأنه كان هناك موعد محدد للصلح وتم إلغاؤه.



وقالت أرملة جان صليبا وفق القاهرة 24: ناس كتير متعرفنيش؛ لأني مش بظهر على السوشيال ميديا ولكني طالعة بقضية إنسانية من شهر يوليو حتى الآن مخلصتش ولأول مرة بقول بصوت عالي للكل أن قضية عمرو دياب مخلصتش بعد مفاوضات كتير.وأضافت أرملة جان صليبا: كنا وصلنا لتسوية ضئيلة جدا وقبلنا فيها ومع ذلك كان موعدنا النهاردة واتلغى الموعد بدون ما نعرف الأسباب ولذلك أتمنى صوتي يوصل لكل العالم، وبقول لـ عمرو دياب إحنا لم نأخذ حقنا ورضينا بـ جزء بسيط لأن دا حق جون صليبا الله يرحمه وحق أولادي، مشيرةً إلى أنها عندما وافقت على الصُلح مقابل مبلغ بسيط لا يضاهي مقابل كم الخسائر والمبالغ المالية التي خسرها زوجها الراحل جان صليبا، إلا أن الطرف الآخر تراجع عن الصُلح.

واستكملت مايا حديثها، قائلةً: حتى الآن كنا بنتفاوض على الصُلح والمحبة ولكن إدارة عمرو دياب رفضت الصُلح وفيه شيء غريب.

ومن ناحية أخرى، قال محامي ورثة المنتج الراحل جان صليبا في بيان صحفي له إن أسرة الراحل كانت موافقة على الصُلح مع عمرو دياب وإنهاء الجدل القائم بشتى الطرق، حتى توسط رجل الأعمال نجيب أبو حمزة لحل الأزمة وبالفعل عرض على أسرة جان صليبا مبلغ 50 ألف دولار أمريكي من محفظته الخاصة كتعويض عن العطل والضرر الذي لحق بعائلة جان، مقابل التنازل عن الشكوى الجزائية المقامة ضد عمرو دياب ومدير أعماله تامر أحمد بتهمة الاحتيال بالتقاضي وغش بالمهاجرة وبعد اتفاقهما على موعد تفاجأت الأسرة بإلغاء الموعد.ونشر الصحافي ربيع فران فيديو لزوجة المنتج الراحل جان صليبا وهي تعلن أنّ القضية المالية العالقة مع النجم المصري عمرو دياب والتي تعود إلى عشرات السنوات لم تُحَلّ كما كان متفق عليه عند الرابعة من بعد ظهر اليوم.

وقد ظهرت السيدة صليبا بتأثر وهي تناشد الجميع بإيصال صوتها الى دياب لتسديد ما يتوجب عليه لإنهاء الخلاف القديم خصوصًا أنّه حقّ الراحل ومال أولادها.

تعود تفاصيل الحكاية إلى حوالي 10 سنوات كان من المقرر أن يحيي دياب حفلة في لبنان اعتذر عنها لاحقًا ليوقع المنتج الذي قضى بفيروس كورونا بخسائر مادية كبيرة.

