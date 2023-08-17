بسبب عادل إمام.. بلاغ ضد مادلين طبر

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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كشفت الإعلامية المصرية بسمة وهبة أنها تقدَّمت ببلاغ ضد الفنانة اللبنانية مادلين طبر بسبب تصريحاتها بشأن الفنان الكبير عادل إمام.

وهاجمت بسمة، أول من أمس، خلال برنامجها «90 دقيقة» على شاشة قناة «المحور»، مادلين، موضحةً أنها قرأت تصريحاً تطالب فيه عائلة «الزعيم» بالإفراج عنه لحضور تكريمه في المهرجان القومي للمسرح.

وقالت إن مادلين ذكرت في تلك التصريحات أن رامي، نجل الفنان عادل إمام، لا يردّ على أحد إطلاقاً لطمأنة جمهور الفنان القدير على صحته، متسائلةً: «طيب إزاي نطمّن عليه؟!».

وأضافت أن النجمة اللبنانية حيَّت من تمكَّنوا من دخول منزل عادل إمام للاحتفال بعيد ميلاده، حين قالت: «الناس اللي اقتحموا بيته وعرفوا يعملوا عيد ميلاده برافو عليهم، وده المهم».

ووصفت بسمة ما نشرته مادلين من تصريحات بأنه «بوست صادم جداً لا يليق بمكانة فنانة، وهي بكلامها هذا تسيء للفن اللي هي محسوبة عليه»، قائلةً: «أنا دلوقتي بعمل فيكِ بلاغ إنك بتقولي نروح نقتحم الفيلا، دي دعوة غير قانونية بالمرَّة».

وأكدت أن ما قالته مادلين من الممكن أن يعرّضها للمحاسبة القانونية، مشددةً على أن «الفنان عادل إمام له مكانة كبيرة في العالم العربي كله».