هجوم شرس على مادلين طبر بسبب عادل إمام.. الزعيم خط أحمر

المصدر: البيان

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تواجه الفنانة مادلين طبر انتقادات لاذعة وهجوماً شرساً عقب تصريحها عن الزعيم عادل إمام الذي اعتبره البعض أنه غير موفق ويسيء إلى النجم الكبير.

وأكدت الإعلامية بسمة وهبي أن الزعيم خط أحمر.

وقالت طبر في تصريحات لموقع 24 معلقة على عدم حضوره لتكريمه: "كان أمنيتي إن عائلته تفرج عنه ويحضر تكريماته، تصوروا حضر هيحصل إيه هنستقبله على رموش عنينا، إنما التكريم بعدم وجوده حلو واحترام من محمد رياض ابن الناس المحترمين ولكن لا يكفي لازم يحضر".

ودعا هذا التصريح الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إلى طمأنة الشعب المصري على الحالة الصحية للفنان عادل إمام، مؤكدًا أنه في حالة جيدة جدا، موضحًا: اتصلت به منذ أيام قليلة، وقلت له إننا نفتقده فدعاني إلى زيارته.

وأضاف زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج 90 دقيقة، على قناة المحور: قالي تعال كل لقمة عندي واطمأن على أسرتي بالأسماء ولم يغلق الاتصال إلا بعدما سألني عن يوم محدد أزوره فيه، فقلت له إنني مشغول بمهرجان القاهرة للدراما وسأزوره قريبًا.

وتابع: رامي إمام والأستاذ محمد عادل إمام كانا يشاركان في تصوير فيلم ابن نسب، وكانا يصلان الليل بالنهار حتى ينتهيا من التصوير، كما أن ابنتي مساعد مخرج في الفيلم، ورامي إمام عندما اتصل به فإنه يجيبني على الفور أو يتصل بي عندما ينتهي من أداء أعماله، والتقيته أكثر من مرة في الأيام الماضية.

كما علق نقيب المهن التمثيلية، على التصريحات التي أدلت بها الفنانة مادلين طبر مع القاهرة 24، والتي قالت فيها إن رامي إمام نجل الفنان عادل إمام لا يرد على الاتصالات الهاتفية.

وقال: لم أسمع من قبل شكوى مفادها أن رامي لا يرد على أحد، هو يرد ومحمد عادل إمام يرد، لكن عندما ينشغل الفنان بتصوير عمل فني قد لا يستطيع الرد أحيانا وفق صحف مصرية.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية: مادلين طبر قالت كلاما خطير ومفردات يجب ألا يتم قولها على أي فنان، فما بالنا بعادل إمام، أعتذر عما قالته وسأتحدث معها بعد انتهاء هذه المداخلة.

وعلقت الإعلامية بسمة وهبة على تصريحات النقيب قائلة: شكرا د. أشرف، أناشد الجميع بضبط تصريحاتهم، لأن ما قالته مادلين طبر عن الأستاذ عادل إمام سيئ جدا، الزعيم عادل إمام خط أحمر ومن فضلك لا تكرري ما قلتيه مرة أخرى.