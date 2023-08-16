«المنصات» والبرامج الحوارية تقود المشاهير إلى المحاكم

المصدر: القاهرة - البيان

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«سب وقذف»؛ تهمة هي الأشهر التي يتعرض لها نجوم ومشاهير كثر خلال الفترة الماضية، خاصة مع وجود برامج الـ«توك شو»، ومنصات التواصل الاجتماعي، التي خلقت المساحات لتبادل الاتهامات عبر التطبيقات الحديثة.

وكان من آخر المشاهير الذين تعرضوا للسجن بسبب تهمة السب والقذف، الفنان أحمد فلوكس، والذي تم القبض عليه، قبل أيام، لتنفيذ حكم نهائي بالحبس لمدة عامين، في قضية سب وقذف لاعبة السلة الشهيرة ياسمين عزت، عبر منصات التواصل الاجتماعي. وكان تقرر أيضاً تغريم الفنان أحمد فلوكس 200 ألف جنيه، تعويضاً عن الإساءة والتهديد الذي تعرضت له ياسمين عزت على يده.

قضايا

وفي عالم المشاهير، لم يكن الفنان أحمد فلوكس هو الفنان الوحيد أو الأول، الذي تقضي المحكمة ضده بالحبس في قضايا سب وقذف، فقد تم الحكم من قبل على الفنان عباس أبو الحسن بتغريمه عشرين ألف جنيه في اتهامه بسب وقذف الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية الأسبق من خلال صفحته على فيسبوك. وانضم للقائمة الفنان محمد رمضان الذي قضت المحكمة بغرامة وصلت إلى 300 ألف جنيه في قضية سب وقذف للإعلامي عمرو أديب عام 2021.

وسبقته الفنانة شيرين عبد الوهاب والتي قضت المحكمة عام 2015، بحبسها 6 أشهر وغرامة قدرها ألفي جنيه، وذلك نظير قضية سب وقذف الفنان شريف منير بعد شجار بينهما في البناية التي يسكنان بها معاً، قامت خلاله، آنذاك، بسبه قام هو على أساسها برفع دعوى ضدها.

وما زال هناك العديد من الخلافات والاتهامات المتبادلة ما بين الفنانين وبعضهم البعض وبين الفنانين وغيرهم، عبر صفحات التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية المختلفة، منها ما اتجه إلى القضاء ومنها ما زال عبر المنصات فقط.